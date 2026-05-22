Continúa crecimiento de la comunidad hispana en Jacksonville

El crecimiento de la población hispana está transformando Jacksonville, de acuerdo con análisis recientes.

Este segmento demográfico es uno de los grupos de más rápida expansión de la ciudad. Después del área metropolitana de Miami, Jacksonville se consolida como uno de los nuevos núcleos urbanos para la migración hispana en Florida.

En Duval, las estimaciones calcularon cerca de 143 mil hispanos en 2025, el equivalente al 13.5% del total de habitantes de este condado.

Un aumento importante tomando en cuenta que en el último censo, en 2020, la cifra se ubicaba en un 10% y este crecimiento tiene su impacto, como lo comentó Belkis Polanco, de Casa Venezuela en Jacksonville, destacando que en la parte comercial los hispanos son protagonistas.

Y es que de acuerdo con cifras que manejan en la alcaldía, las personas que están abriendo más negocios son los hispanos. Las familias hispanas estarían viniendo al área atraídos no sólo por los bajos costos en general, en comparación con Miami, Orlando y otras ciudades, sino por la calidad de vida.

Crecimiento hispano en Jacksonville La comunidad hispana en Jacksonville ha incrementado substancialmente en los pasados años.

Héctor Blanco, activista comunitario, recordó que Duval y St John’s están entre los primeros condados educativos, con la calificación A plus, que existen en el estado de Florida.

Los servicios públicos y las necesidades básicas estarían cubiertas más eficientemente que en otras localidades del estado, especialmente en el tema de seguridad, “que es otra parte muy buena que tiene la ciudad”, según expresó Polanco en otro comentario.

El desarrollo que ha venido experimentando esta zona también la hace atractiva y muestra un potencial para las industrias a todo nivel.

Por ejemplo, en el ramo de la construcción, que también está siendo ocupado en parte por pequeños y medianos constructores hispanos que generan empleos para los mismos hispanos.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Florida, se prevé que la población hispana en Jacksonville se duplique para el año 2050, llegando a constituir más del 17% del total de habitantes.

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