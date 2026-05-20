Disminuyen las muertes por sobredosis en Florida, pero autoridades piden no bajar la guardia

JACKSONVILLE, Fla. — Las muertes por sobredosis continúan disminuyendo en Estados Unidos, pero expertos advierten que el fentanilo sigue siendo una de las drogas más peligrosas en Florida.

De acuerdo con cifras recientes, cerca de 70 mil personas murieron por sobredosis entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Esto representa una reducción del 14 por ciento a nivel nacional y la cifra más baja desde 2019.

En Florida, la disminución fue aún más significativa, con una caída del 19 por ciento en las muertes relacionadas con drogas, según los reportes más recientes.

Especialistas aseguran que varios factores podrían estar contribuyendo a esta reducción, entre ellos un mayor acceso a tratamientos contra la adicción y medicamentos para revertir sobredosis, como Narcan.

“Existen muchas razones que explican por qué están disminuyendo las muertes por sobredosis”, explicó Mike McCormick, del Centro de Envenenamientos.

Por su parte, Rob Hauser, de Jacksonville Outpatient Detox, señaló que cada vez más personas están hablando sobre la importancia de llevar Narcan consigo.

“Creo que lo que estamos viendo es accesibilidad. Es una conversación que la gente está dispuesta a tener con más frecuencia, la importancia de llevar Narcan consigo”, dijo Hauser.

Narcan puede revertir temporalmente una sobredosis por opioides y expertos aseguran que tenerlo disponible puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sin embargo, especialistas recalcan que el siguiente paso después de salvar una vida es conectar a la persona con centros de tratamiento para reducir las probabilidades de una nueva sobredosis.

“Aún no hemos terminado… todavía hay demasiada gente que muere”, agregó McCormick.

Si ve a una persona sufriendo una posible sobredosis, llame inmediatamente al 911.

Además, expertos recuerdan que las personas también pueden comunicarse con la línea del Centro de Control de Envenenamientos de Florida, que ofrece ayuda gratuita, confidencial y en español al 1-800-222-1222 para recibir orientación gratuita y confidencial las 24 horas del día.

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