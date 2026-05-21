Memorial Day: ¿Frenará el precio de la gasolina los viajes de verano?

Jacksonville, Fla. — El fin de semana de Memorial Day suele marcar el inicio oficial de las vacaciones de verano en Estados Unidos y se consolida tradicionalmente como uno de los periodos con mayor movimiento en las carreteras. Sin embargo, este año, el costo del combustible se ha convertido en el principal factor de incertidumbre para las familias.

Una nueva encuesta publicada por GasBuddy revela una caída en el número de estadounidenses que planean viajar esta temporada. A pesar de esto, las proyecciones de movilidad siguen siendo masivas, abriendo el debate sobre si este seguirá siendo uno de los fines de semana más concurridos del año.

Millones listos para salir a la carretera

De acuerdo con datos de la AAA (Triple A), se estima que alrededor de 45 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas entre el 21 y el 25 de mayo. De esa cifra total, la gran mayoría, más de 39 millones de personas, optará por transportarse por carretera.

Para el 87% de estos viajeros que planean usar su automóvil, el precio de la gasolina es una variable crítica. A nivel local, algunos residentes se muestran optimistas ante las fluctuaciones recientes.

“Me parece que sí, que la gente va a salir a disfrutar a pasear con su familia. Pues yo creo que eso no debe tener precio.” — Henry Ávila, residente local

Ávila también señaló que en los últimos días se ha percibido un alivio temporal.

“La gasolina está más económica, ha bajado, porque llegó a estar como a $4.50,” afirmó.

A pesar de la percepción de bajas locales recientes, el panorama general para el verano podría ser más costoso. GasBuddy advirtió en su pronóstico que el precio promedio nacional de la gasolina podría escalar hasta los $4.48 por galón durante el fin de semana de Memorial Day.

Este incremento representa $1.34 más por galón en comparación con el año pasado para la misma fecha. Según los analistas, esta tendencia al alza está directamente relacionada con problemas en el suministro mundial de petróleo.

Ante este escenario de volatilidad, los expertos aconsejan a los conductores no conformarse con la primera opción que encuentren en el camino y comparar las tarifas de combustible antes de salir de viaje.

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