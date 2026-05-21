Libre Initiative con nueva oficina en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Con una nueva oficina en Jacksonville, Libre Initiative busca brindar más apoyo a la población hispana de la ciudad, que viene experimentando una rápida expansión.

La oficina servirá como centro de educación, participación cívica, desarrollo de fuerza laboral y emprendimiento. La presencia hispana viene ocupando cada vez más espacios en Jacksonville, influyendo en los vecindarios, escuelas, el desarrollo empresarial y la vida cultural en toda el área metropolitana, al punto de que organizaciones como esta están abriendo espacios para esa población.

Martha Torres

Martha Torres, directora de participación comunitaria de la organización, informó que están en 13 estados y en diciembre del año pasado llegaron a Jacksonville, “porque hemos visto un crecimiento en la población hispana y eso hace a la organización poner los ojos en Jacksonville y nuestro objetivo aquí es conectar la comunidad hispana, ayudarle a conseguir ese sueño americano”.

En la preparación estaría la clave para el empoderamiento económico, político y social de la comunidad hispana en Estados Unidos, por eso todas las semanas tienen charlas y están abiertos al público e invitan a todo el que quiera conocer más a visitarlos y además el que quiera ser parte de un impacto positivo, puede unirse a la organización para ser un voluntario y crear esas condiciones en la comunidad.

Los servicios de la organización se enfocan en la educación, inmigración, salud y economía, esta última con una aplicación práctica, formándolos para que alcancen el sueño americano a través de sus propios negocios.

“Hace poco tuvimos aquí un evento de mujeres empresarias, donde les mostramos puntos importantes para ser exitosas en su negocio, eventos como este son los que nosotros estamos trayendo a la comunidad para darles esas herramientas para que ellos puedan ser exitosos en el futuro en este país”, expresó Martha Torres al referirse a una de sus más recientes actividades.

Entre los años 2010 y 2020 La población hispana de Jacksonville creció más del 76 por ciento y las proyecciones indican que ese crecimiento continuará. Asimismo, este grupo demográfico necesita asesoría para seguir integrándose al aparato económico local.

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