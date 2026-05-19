Universidad del Norte de Florida abre nuevo laboratorio de calor

La Universidad del Norte de la Florida inauguró un novedoso laboratorio de calor para estudiar este factor que afecta cada vez más a la población de Jacksonville.

Este centro de investigación concentrará sus esfuerzos en informar a la comunidad cómo el calor extremo está afectando a los residentes del área de la Primera Costa.

La presidenta de la universidad, Ángela García Falconetti, destacó la importancia de que la Universidad del Norte de la Florida haga estos pasos.

“Para ayudar a muchas personas, a los ciudadanos que viven aquí en Jacksonville, Perry Weather Heat Lab está centrado en el estudio de condiciones del tiempo y cómo afecta el cuerpo de uno como humano, así que aquí en Jacksonville estamos haciendo algo muy importante para nuestra comunidad”, destacó Falconetti.

The Perry Weather Heat Lab

Si bien existe información general sobre los peligros de los llamados golpes de calor, por sólo citar un ejemplo, contar ahora con investigaciones locales hace que se conozca la realidad con mayor precisión y el impacto que tiene en todas nuestras áreas.

El Director de Ciencias en Perry Weather asistió a la inauguración y dijo que el medio ambiente aquí en Florida, lo toman en cuenta para realizar estas investigaciones.

“El calor afecta a las personas que trabajan al aire libre, puede provocar mareos y disminuir la producción, por lo tanto, nuestro laboratorio estará trabajando en cómo manejar el calor para aumentar la productividad y la seguridad de los trabajadores,” afirmó Weather.

Todos los pronósticos apuntan hacia un aumento de las temperaturas con el pasar de los años y la Universidad de la Florida no está ajena a esta realidad.

Para la presidenta de esta casa de estudios, la universidad tiene una oportunidad para avanzar en medicina, para ayudar a los que están aquí en Jacksonville y a todas las personas, a las que les afecta estar afuera con tanto calor.

Esta colaboración con el Instituto Korey Stringer, busca dar respuestas a los retos que se enfrentan en el Norte de la Florida con el cambio climático y otras condiciones propias de la región.

Los resultados de los estudios del nuevo laboratorio de calor, de la Universidad del Norte de la Florida servirán de base para protocolos y políticas que ayuden a combatir el impacto de las altas temperaturas.

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