Se endurecen las restricciones de agua en el noreste de Florida por severa sequía

St. John's, Fla. — Las autoridades del noreste de Florida están reforzando las restricciones de agua debido a la intensa sequía que afecta a la región, considerada una de las más severas desde que existen registros.

Además de pedirle a la comunidad que ahorre agua, el Distrito de Manejo de Agua del Río St. Johns anunció nuevas limitaciones para reducir el impacto de las condiciones secas que continúan agravándose.

Según la meteoróloga, Gabriela Dellan, varios factores están contribuyendo a la persistencia de la sequía.

“Es importante recalcar que la región está atravesando uno de los períodos de sequía más severos desde que comenzaron los registros. Entre los factores que podrían convertir esto en una situación de largo plazo están la ausencia de eventos de lluvia significativos y temperaturas más cálidas de lo normal”, explicó Dellan.

Algunas zonas del noreste de Florida ya entraron en la Fase III de condiciones de sequía, lo que implica restricciones más estrictas sobre el uso del agua.

Las medidas incluyen limitaciones más severas para la instalación de césped y plantas nuevas. También queda prohibido el uso decorativo del agua, como fuentes ornamentales, y se reducen actividades como el lavado a presión y el lavado de calles.

Clay Coarsey, Director del Distrito de Manejo de Agua del Río St. Johns, indicó que los usos no esenciales del agua deben suspenderse.

“A menos que sea necesario por motivos de mantenimiento o para prevenir la propagación de enfermedades, pediríamos que ese tipo de usos no esenciales se suspendan”, señaló Coarsey.

Las autoridades también limitaron el riego de jardines y césped a un solo día por semana, dependiendo del número de la dirección residencial:

Sábados: Direcciones que terminen en número impar (1, 3, 5, etc.) o propiedades sin número.

Direcciones que terminen en número impar (1, 3, 5, etc.) o propiedades sin número. Domingos: Direcciones que terminen en número par (0, 2, 4, etc.).

Direcciones que terminen en número par (0, 2, 4, etc.). Martes: Propiedades comerciales o no residenciales.

Propiedades comerciales o no residenciales. Horario prohibido: Está estrictamente prohibido regar entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. (el riego debe programarse entre las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m. del día asignado).Además, está prohibido regar entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Aunque las autoridades aseguran que la comunidad ha mostrado cooperación, advierten que quienes incumplan repetidamente las restricciones podrían enfrentar multas.

“El distrito de manejo del agua y nuestros colaboradores del gobierno local tienen mecanismos para imponer multas a las personas que sean infractores habituales y no cumplan con las órdenes de restricción del agua”, agregó Coarsey.

A corto plazo, las condiciones climáticas seguirán similares. Sin embargo, expertos aseguran que la llegada de la temporada de lluvias y posibles sistemas tropicales durante los próximos meses podrían ayudar a aliviar parcialmente la sequía.

“Hay indicios de que ya comenzamos la temporada de lluvias y eventos tropicales podrían desarrollarse durante los próximos meses, aportando más precipitaciones”, explicó la meteoróloga Gabriela Dellan.

Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse informados sobre las restricciones vigentes y continuar conservando agua mientras persistan las condiciones de sequía. Para mas informacion diríjase a https://www.sjrwmd.com/wateringrestrictions/

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