Preparativos de seguridad para el Jacksonville Jazz Festival

JACKSONVILLE, Fla. — Con el fin de semana de Memorial Day nos llega el Festival de Jazz de Jacksonville que se celebra todos los años y algunas vías en el área del centro de la ciudad estarán cerradas.

Los residentes deben estar atentos a la operación de seguridad y movilidad para este evento.

Serán cuatro días de festividades y los cierres de calles se harán de forma programada para evitar, en lo posible, molestias a los conductores.

Los organizadores del festival ya están trabajando en el lugar y hay varias calles por las que no se puede transitar porque hay riesgos similares a los de una zona en construcción, movimiento de maquinaria y equipos para los espectáculos.

El portavoz de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, Max Morel, informó que Market y Bay street hacia Courthouse Dr. ya están cerradas y también tienen a Liberty street y Bay street hacia el River Walk igualmente cerradas.

Estacionamiento para el Jazz Fest

Para el jueves por la noche están programados los primeros espectáculos, uno de ellos en el Teatro de la Florida.

Por lo que aproximadamente a las 10 a.m. del jueves, también van a cerrar, Bay street y Newnan Street hacia Liberty Street. A diferencia del recién celebrado IRONMAN, que tiene varios ajustes que hacer para sus próximas ediciones, especialmente en el control del tráfico, el Festival de Jazz de Jacksonville está centralizado hacia un mismo lado de la ciudad, incluyendo el Riverfront Plaza y su manejo ya es una prueba superada en materia de seguridad.

Para los amantes del jazz y los que quieran disfrutar de las presentaciones, todas completamente gratuitas, la recomendación es usar los estacionamientos techados oficiales del centro.

Recuerde cooperar con las autoridades, siga las instrucciones de los oficiales de policía para garantizar el orden. Los parqueos en los alrededores del evento, lo que se conoce popularmente como parquímetros, estarán suspendidos temporalmente y ningún conductor podrá utilizar estos espacios o su vehículo podría ser remolcado, evítese molestias y tome sus precauciones.

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