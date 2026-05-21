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Jaguars revelan calendario completo para la temporada 2026

By Jordana Elias Barreiro, Action News Jax
Jacksonville Jaguars 2026 Schedule
Jacksonville Jaguars 2026 Schedule Jacksonville Jaguars 2026 Schedule
By Jordana Elias Barreiro, Action News Jax

JACKSONVILLE, Fla. — Los fanáticos de los Jaguars ya pueden empezar a marcar fechas.

Jacksonville ya conoce su calendario completo para la temporada 2026 de la NFL, incluyendo tres partidos de pretemporada, dos juegos en Londres y cinco encuentros en televisión nacional.

Pretemporada

  • 15 de agosto – @ Saints – 4:30 p.m.
  • 21 de agosto – vs. Panthers – 7:30 p.m.
  • 28 de agosto – vs. Buccaneers – 7:30 p.m.

Temporada regular

  • Semana 1 – 13 de septiembre – vs. Browns – 1 p.m.
  • Semana 2 – 20 de septiembre – @ Broncos – 4:05 p.m.
  • Semana 3 – 27 de septiembre – vs. Patriots – 1 p.m.
  • Semana 4 – 4 de octubre – @ Bengals – 1 p.m.
  • Semana 5 – 11 de octubre – vs. Eagles (Londres) – 9:30 a.m.
  • Semana 6 – 18 de octubre – vs. Texans (Londres) – 9:30 a.m.
  • Semana 7 – Descanso (Bye Week)
  • Semana 8 – 1 de noviembre – vs. Colts – 1 p.m.
  • Semana 9 – 5 de noviembre – @ Ravens – 8:15 p.m.
  • Semana 10 – 15 de noviembre – @ Titans – 1 p.m.
  • Semana 11 – 22 de noviembre – vs. Steelers – 1 p.m.
  • Semana 12 – 26 de noviembre – @ Cowboys (Acción de gracias) – 4:30 p.m.
  • Semana 13 – 6 de diciembre – vs. Commanders – 1 p.m.
  • Semana 14 – 13 de diciembre – @ Bears – 1 p.m.
  • Semana 15 – 20 de diciembre – vs. Colts – 1 p.m.
  • Semana 16 – 27 de diciembre – @ Bengals – 1 p.m.
  • Semana 17 – 3 de enero – vs. Titans – 1 p.m.
  • Semana 18 – fecha y hora por anunciar – @ Texans

Los Jaguars abrirán la temporada en casa frente a Cleveland y volverán a Londres para dos partidos consecutivos en octubre. El equipo también tendrá un cierre de temporada complicado con varios juegos divisionales importantes.

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