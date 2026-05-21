Jaguars revelan calendario completo para la temporada 2026

JACKSONVILLE, Fla. — Los fanáticos de los Jaguars ya pueden empezar a marcar fechas.

Jacksonville ya conoce su calendario completo para la temporada 2026 de la NFL, incluyendo tres partidos de pretemporada, dos juegos en Londres y cinco encuentros en televisión nacional.

Pretemporada

15 de agosto – @ Saints – 4:30 p.m.

– @ Saints – 4:30 p.m. 21 de agosto – vs. Panthers – 7:30 p.m.

– vs. Panthers – 7:30 p.m. 28 de agosto – vs. Buccaneers – 7:30 p.m.

Temporada regular

Semana 1 – 13 de septiembre – vs. Browns – 1 p.m.

– vs. Browns – 1 p.m. Semana 2 – 20 de septiembre – @ Broncos – 4:05 p.m.

– @ Broncos – 4:05 p.m. Semana 3 – 27 de septiembre – vs. Patriots – 1 p.m.

– vs. Patriots – 1 p.m. Semana 4 – 4 de octubre – @ Bengals – 1 p.m.

– @ Bengals – 1 p.m. Semana 5 – 11 de octubre – vs. Eagles (Londres) – 9:30 a.m.

– vs. Eagles – 9:30 a.m. Semana 6 – 18 de octubre – vs. Texans (Londres) – 9:30 a.m.

– vs. Texans – 9:30 a.m. Semana 7 – Descanso (Bye Week)

Semana 8 – 1 de noviembre – vs. Colts – 1 p.m.

– vs. Colts – 1 p.m. Semana 9 – 5 de noviembre – @ Ravens – 8:15 p.m.

– @ Ravens – 8:15 p.m. Semana 10 – 15 de noviembre – @ Titans – 1 p.m.

– @ Titans – 1 p.m. Semana 11 – 22 de noviembre – vs. Steelers – 1 p.m.

– vs. Steelers – 1 p.m. Semana 12 – 26 de noviembre – @ Cowboys (Acción de gracias) – 4:30 p.m.

– @ Cowboys – 4:30 p.m. Semana 13 – 6 de diciembre – vs. Commanders – 1 p.m.

– vs. Commanders – 1 p.m. Semana 14 – 13 de diciembre – @ Bears – 1 p.m.

– @ Bears – 1 p.m. Semana 15 – 20 de diciembre – vs. Colts – 1 p.m.

– vs. Colts – 1 p.m. Semana 16 – 27 de diciembre – @ Bengals – 1 p.m.

– @ Bengals – 1 p.m. Semana 17 – 3 de enero – vs. Titans – 1 p.m.

– vs. Titans – 1 p.m. Semana 18 – fecha y hora por anunciar – @ Texans

Los Jaguars abrirán la temporada en casa frente a Cleveland y volverán a Londres para dos partidos consecutivos en octubre. El equipo también tendrá un cierre de temporada complicado con varios juegos divisionales importantes.