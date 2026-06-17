Díaz-Canel convoca a economistas críticos para reformar Cuba

En un movimiento sin precedentes dentro de la política cubana, el presidente Miguel Díaz-Canel ha conformado un grupo asesor que incluye a economistas no oficialistas y críticos para proponer reformas que vayan más allá de los planes gubernamentales actuales, según confirmaron diversas fuentes a la agencia EFE.

El equipo ya sostuvo su primera sesión de trabajo propositiva. La iniciativa, nacida directamente de la oficina presidencial, parece dejar al margen a las estructuras tradicionales del primer ministro, Manuel Marrero, y del ministro de Economía, Joaquín Alonso, lo que sugiere un intento de centralizar y acelerar las decisiones en un momento de asfixia financiera para la isla.

Un puente entre el oficialismo y la disidencia económica

El núcleo de este nuevo comité asesor está compuesto por cinco especialistas. Tres de ellos son figuras de gran renombre como Omar Everleny, Juan Triana y Julio Carranza, quienes llevan años distanciados de los círculos oficiales y expresan regularmente sus posturas críticas en medios independientes.

Aunque con distintos matices, estos expertos coinciden en la urgencia de abrir la isla a la inversión extranjera, otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, incentivar la producción local agrícola e industrial y dar un peso real al sector privado. Asimismo, señalan la necesidad prioritaria de resolver el actual caos cambiario que mantiene al país con dos monedas y múltiples tipos de cambio.

Para equilibrar la balanza, el mandatario ha integrado a dos pesos pesados del oficialismo y actuales diputados: el exministro de Economía, José Luis Rodríguez García, y el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, José Carlos del Toro Ríos.

El diagnóstico común: Ninguno de los integrantes ignora el severo impacto de las sanciones estadounidenses, pero concuerdan en que la estructura interna necesita cambios urgentes para lograr un crecimiento sostenible.

Una carrera contra el reloj político

Las propuestas de este comité no partirán de cero, sino que deberán tomar como base el paquete de medidas de apertura y descentralización anunciado recientemente por el Ejecutivo. El cronograma político es estricto y avanza con rapidez. Primero, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba evaluará el paquete de medidas, para luego trasladarlo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se prevé su ratificación por unanimidad.

Estas reformas persiguen un doble objetivo vital para La Habana. Por un lado, buscan aliviar la profunda crisis estructural que golpea el día a día de los ciudadanos. Por el otro, intentan rebajar la tensión geopolítica con Estados Unidos, cuyo gobierno mantiene la exigencia de transformaciones de calado bajo la sombra de severas presiones diplomáticas y militares.

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