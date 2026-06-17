St. Augustine cierra su malecón por un año por megaobra histórica

St. Augustine, Fla. — Estamos acostumbrados al cierre de calles o incluso de las principales autopistas por motivos de construcción. Sin embargo, ya se vislumbra un cierre veraniego que cambiará la rutina de locales y turistas en el corazón de San Agustín.

A partir de esta semana, el histórico malecón que protege las carreteras contra el embate del río recibirá una renovación total. Debido a estas obras, las aceras adyacentes serán clausuradas temporalmente y el paso peatonal estará completamente bloqueado durante el próximo año. Quienes planeen pasear por el centro de la ciudad deberán desviarse hacia el otro lado de la calle.

“La gente puede entusiasmarse mucho con esto porque la mayoría de las personas vienen a visitar San Agustín; esto tendrá un gran impacto”, afirmó Renata DiGregorio, portavoz del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT).

Los detalles del proyecto y su impacto

Según explicó DiGregorio, la oficina busca cumplir con varios objetivos clave para modernizar la zona sin perder su esencia:

Adiós a las cadenas: Se retirarán los postes y las cadenas que están en el malecón en este momento.

Se retirarán los postes y las cadenas que están en el malecón en este momento. Nuevo muro: En su lugar, se construirá un muro de coquina de tres pies de altura.

En su lugar, se construirá un muro de coquina de tres pies de altura. Ajuste de nivel: Se va a bajar el nivel de la acera actual.

Se va a bajar el nivel de la acera actual. Unificación estética: Otra de las metas principales es lograr que la acera tenga el mismo aspecto que el otro lado del Puente de los Leones.

El proyecto tiene un costo estimado de poco menos de 20 millones de dólares.

El tráfico no se detiene

A pesar de la magnitud de la obra, hay buenas noticias para los conductores. Los trabajos se realizarán principalmente desde una barcaza en el río, lo que significa que no debería afectar demasiado al tráfico vehicular. Además, las labores fase por fase ofrecerán un espectáculo visual bastante interesante para los curiosos.

Con esta inversión, las autoridades esperan mejorar significativamente la seguridad y proteger con mayor eficacia las carreteras, todo esto mientras se mantiene y resalta la invaluable estética histórica de la ciudad.

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