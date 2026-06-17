Arrestan a joven de 21 años por material de abuso sexual infantil

Un fuerte e inesperado despliegue policial interrumpió la tranquilidad de la mañana en Green Cove Springs. Lo que inicialmente parecía un operativo misterioso para los residentes locales, se confirmó más tarde como una intervención de las autoridades que culminó con el arresto de un joven de 21 años, vinculado a cargos graves de posesión de material de abuso sexual infantil.

El sospechoso fue identificado como Anthony Bonilla-Sutuj Jr., cuya captura estuvo directamente relacionada con la intensa actividad policial reportada en la zona desde tempranas horas.

La investigación de la policía de Green Cove Springs guio a los agentes hasta una vivienda ubicada en la intersección de Elsie Street y South Oakridge Avenue. Al amanecer, las autoridades ejecutaron una orden de registro en el inmueble. Según los informes oficiales, el sospechoso no se encontraba en la propiedad al momento en que inició el operativo, pero regresó al lugar más tarde, momento en el que fue detenido por los oficiales sin que se registraran incidentes.

La magnitud del despliegue transformó por completo la rutina de una comunidad que se autodefine como pacífica.

“Salí y allí estaban. Luego empezaron a llegar más y más personas. Toda la calle estaba bloqueada por patrullas. Nunca había visto nada igual; solo en la televisión”, describió la escena con asombro Michael Budner, un vecino que presenció los hechos.

Para los habitantes del sector, ver su calle rodeada de luces de emergencia y agentes de la ley supuso un verdadero choque emocional. El mismo testigo aseguró que el impacto de la noticia aún resuena entre los residentes.

“Fue impactante... así se puede describir, impactante. Todavía estoy temblando y eso que no tiene nada que ver conmigo, solo con mi vecino”, añadió Budner, quien además destacó que, pese a la tensión del momento, los oficiales mantuvieron una actitud amable y tranquila con el resto de los ciudadanos mientras realizaban su trabajo.

Por el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre el alcance de los archivos incriminatorios encontrados. Bonilla-Sutuj Jr. permanece bajo custodia y enfrenta cargos formales mientras la policía continúa con las investigaciones para determinar si existen más implicados o ramificaciones en el caso.

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