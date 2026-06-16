Voraz incendio consume vivienda mientras dueños vacacionaban

Jacksonville, Fla. — Un regreso amargo y desolador le espera a una familia de Jacksonville, Florida. Mientras disfrutaban de unas vacaciones, un voraz incendio desatado durante la noche redujo su vivienda a cenizas, dejando una precaria estructura calcinada, el techo colapsado y pérdidas totales, incluyendo uno de sus vehículos.

El siniestro, ocurrido en el sector de Northside, requirió el despliegue de más de 50 bomberos para combatir la fuerza de las llamas en medio del calor matutino.

A través de un impactante video de 9 segundos difundido en Facebook por un residente, se pudo dimensionar la magnitud del infierno que amenazaba a la cuadra. “¡Oh, Dios mío! Con esto me desperté esta mañana”, se escucha decir a un testigo en la grabación.

Ante la incertidumbre de si había personas atrapadas dentro de la estructura, la solidaridad de la comunidad no se hizo esperar. Traves Whaley, vecino del sector, relató los momentos de tensión al intentar auxiliar a quienes estaban cerca:

“Intenté ver si podía llegar a la puerta, pero no pude, estaba muy, muy caliente. Así que intentamos sacarlos; salieron justo cuando yo caminaba hacia la puerta, todos estaban saliendo y luego fuimos a la casa de al lado, también los sacamos”.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD) informó que la intensidad del fuego causó secuelas por radiación térmica en la vivienda contigua. De acuerdo con las autoridades, el riesgo de propagación aumenta drásticamente en los vecindarios donde las casas están muy juntas, un factor que se agrava con los componentes de la construcción moderna.

Aaron Bebernitz, portavoz del cuerpo de bomberos, explicó la preocupante rapidez con la que avanzan estos siniestros hoy en día:

“El fuego arde con mucha más intensidad debido a la madera, los plásticos y otros materiales ligeros”.

Bomberos afectados: Dos oficiales sufrieron heridas leves durante las labores de extinción, pero las autoridades confirmaron que ya se encuentran fuera de peligro.

Dos oficiales sufrieron heridas leves durante las labores de extinción, pero las autoridades confirmaron que ya se encuentran fuera de peligro. Daños materiales: Pérdida total de la vivienda principal (ventanas deshechas, techo colapsado y garaje destruido) y un automóvil calcinado, además de daños parciales en la casa vecina.

Los residentes del área expresaron su profundo agradecimiento por la rápida y heroica respuesta del cuerpo de bomberos, cuya intervención evitó una tragedia de proporciones mayores en el condominio. “Aprecio mucho a estos bomberos; arriesgan sus vidas por uno”, concluyó Whaley.

Hasta el momento, la causa exacta que originó el fuego sigue siendo desconocida y permanece bajo investigación por parte de los peritos locales.

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