ICE desaloja centro Alligator Alcatraz ubicado en los Everglades

En un movimiento imprevisto y bajo un estricto hermetismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el estado de Florida trasladaron este martes a todos los inmigrantes indocumentados retenidos en el centro de detención de estructura flexible ubicado en los Everglades, conocido popularmente como “Alligator Alcatraz”.

Según el comunicado oficial de ICE, la medida se tomó de manera preventiva ante el inicio de la temporada de huracanes para garantizar la seguridad de los internos. Sin embargo, las autoridades no han precisado si el cese de operaciones en el campamento será definitivo.

La evacuación vuelve a poner bajo la lupa la gestión y el verdadero propósito de esta instalación. Aunque inicialmente el gobierno de Florida justificó la polémica construcción en pleno corazón de los humedales asegurando que albergaría a “los peores de los peores”, los registros de ICE revisados por Telemundo 51 cuentan una historia muy diferente. En abril, el centro albergó un promedio diario de 1,400 personas. Casi el 60% de los detenidos estaban clasificados como “sin amenaza para ICE”, lo que significa que no tenían condenas penales.

“Estas cifras contradicen la justificación original para construir el centro. Se hizo sin participación pública y está claro que no albergan a los criminales peligrosos que prometieron”, señaló Eve Samples, directora ejecutiva de la organización ambientalista Friends of the Everglades.

El litigio legal impulsado por los defensores del medio ambiente ha sacado a la luz los exorbitantes costos operativos del campamento. Según registros públicos obtenidos a través de la demanda, el estado de Florida ha gastado aproximadamente 1.2 millones de dólares al día en la operación de “Alligator Alcatraz”.

Se estima que el costo total de la instalación podría superar los 1,100 millones de dólares hasta este mes de junio. Aunque las autoridades estatales esperan recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos federales, la falta de transparencia sigue generando fuertes críticas.

Más allá del debate migratorio y financiero, los ambientalistas advierten que el daño al ecosistema ya está hecho. La demanda civil alega que el estado omitió la evaluación de impacto ambiental exigida por la normativa federal antes de levantar el complejo.

El impacto: Se pavimentaron al menos 20 acres de asfalto nuevo en una zona altamente vulnerable.

Los riesgos: Preocupa la contaminación de los humedales cercanos y la destrucción del hábitat de la pantera de Florida, una especie en peligro de extinción.

“Este proyecto se planificó en secreto, se construyó en secreto, se operó en secreto y ahora este desalojo se hace sin transparencia. No habrá victoria para los Everglades hasta que el sitio sea reparado por completo”, sentenció Samples.

Mientras el gobierno estatal mantiene silencio sobre el futuro de la infraestructura y niega las denuncias sobre malas condiciones internas, Friends of the Everglades confirmó que mantendrá la batalla legal en las cortes hasta asegurar el cierre permanente y la demolición de lo que califican como “un capítulo oscuro” en la historia de la reserva natural.

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