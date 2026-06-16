Cajas sorpresa de Aldi: descubre cómo conseguir la tuya

La fiebre de las “blind boxes” o cajas sorpresa ha salido de las tiendas de juguetes y coleccionables para tomar por asalto los pasillos del supermercado. Aldi ha anunciado el lanzamiento oficial de cuatro tipos de cajas sorpresa temáticas, una estrategia con la que buscan transformar la rutina de las compras diarias en una experiencia mucho más emocionante y divertida.

Las cajas estarán enfocadas en distintas categorías como snacks, fibra y proteína, y estarán disponibles por tiempo limitado. Según explicó Bridget Kozlowski, directora de comunicaciones de Aldi:

“Nuestros clientes vienen a ALDI por el valor, pero también por el descubrimiento. Con los ‘unboxings’ sorpresa más populares que nunca, esta es nuestra forma de ayudarles a descubrir aún más de sus productos favoritos”, detalló la empresa.

Las 4 temáticas que podrás conseguir

Cada día se liberará una opción diferente. Estos son los misteriosos paquetes que la cadena ha preparado:

Caja sorpresa de Snacks: Una mezcla perfecta diseñada para picar a cualquier hora del día y consentir tus antojos sin tener que pensarlo tanto.

Una mezcla perfecta diseñada para picar a cualquier hora del día y consentir tus antojos sin tener que pensarlo tanto. Caja sorpresa de Fibra: La opción ideal para sentirte bien. Reúne alimentos básicos y opciones amigables con el estómago que prometen un gran sabor.

La opción ideal para sentirte bien. Reúne alimentos básicos y opciones amigables con el estómago que prometen un gran sabor. Caja sorpresa de Proteína: Diseñada para quienes buscan cumplir sus metas nutricionales y mantenerse llenos de energía sin complicaciones.

Diseñada para quienes buscan cumplir sus metas nutricionales y mantenerse llenos de energía sin complicaciones. Caja sorpresa de Misterio: El secreto mejor guardado de la tienda. Aldi solo adelanta que incluirá una combinación de productos variados que se convertirán en la nueva obsesión de los amantes de la comida.

¿Cómo y cuándo conseguirlas?

La dinámica comenzará el próximo 22 de junio y se extenderá hasta el 25 de junio. Cada día, en punto de las 12:00 p.m. se liberará una caja temática diferente.

Para llevarte una a casa de forma totalmente gratuita (incluido el envío a domicilio), los interesados deberán ingresar diariamente a su sitio web oficial en https://www.aldiblindbox.comjusto a la hora del lanzamiento.

Las unidades son limitadas y se otorgarán hasta agotar existencias, por lo que la compañía recomienda seguir de cerca sus redes sociales para conocer qué temática se liberará cada día y no quedarse fuera de esta experiencia culinaria.

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