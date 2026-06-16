Policías usan IA en cámaras corporales para traducir 57 idiomas

Los agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Pinellas están utilizando una nueva función de traducción en tiempo real integrada en sus cámaras corporales para comunicarse con personas que no hablan inglés.

La herramienta, impulsada por inteligencia artificial, puede detectar automáticamente 57 idiomas y traducir conversaciones entre oficiales y miembros del público en ambas direcciones.

Las autoridades dijeron que el sistema busca reducir las barreras de comunicación durante las llamadas de servicio y agilizar las interacciones con personas que hablan otros idiomas.

“Esto es un gran avance. Reduce drásticamente el tiempo necesario para hablar con personas que no hablan inglés”, dijo el sargento John Mullins, de la división de tránsito de la Oficina del Alguacil del Condado Pinellas.

Para activar la función, los agentes presionan dos veces un botón lateral de la cámara corporal. El dispositivo identifica automáticamente el idioma que se está hablando y comienza a traducir la conversación. Los usuarios también pueden seleccionar manualmente un idioma específico.

Mullins dijo que la agencia ha utilizado la herramienta en una amplia variedad de llamadas de servicio.

“Lo hemos utilizado en prácticamente cualquier tipo de llamada de servicio a la que se esperaría que responda un agente”, afirmó.

Además de las interacciones en la calle, la tecnología también puede utilizarse en centros de detención para facilitar la comunicación con reclusos y brindar apoyo durante audiencias judiciales y otros procedimientos.

Según Mullins, la herramienta ayuda a crear conversaciones más naturales entre los oficiales y las personas con las que interactúan.

“Realmente ofrece una interacción mucho más fluida y humana con el público”, dijo.

Hasta el momento, la agencia informó que la función ha funcionado con la mayoría de los idiomas que ha encontrado en el campo. Las autoridades señalaron que solo han identificado dos idiomas con los que el sistema aún presenta dificultades: el albanés y el criollo haitiano.

La Oficina del Alguacil indicó que la tecnología continuará actualizándose y mejorando a medida que avance su desarrollo.

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