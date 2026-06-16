Primer ciclón de la temporada avanza en el Golfo: ¿A dónde va?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ha emitido de manera oficial la primera alerta de la temporada para la región de la costa del Golfo. El sistema, denominado actualmente como Potencial Ciclón Tropical Uno, se pronostica que toque tierra a mediados de la semana, trayendo consigo un riesgo de inundaciones debido a las fuertes lluvias.

Debido a la trayectoria prevista, se ha activado una Vigilancia de Tormenta Tropical (Tropical Storm Watch) que se extiende desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana. Esto significa que las condiciones de tormenta son posibles en dicha franja costera dentro de las próximas 24 a 36 horas.

El fenómeno meteorológico se ubica a lo largo de la costa sur de Texas y se prevé que se convierta en la tormenta tropical Arthur (de intensidad mínima) antes de avanzar tierra adentro sobre Luisiana.

Aviso de seguridad: Actualmente ya se registran lluvias tropicales intensas en Texas y Luisiana, las cuales se extenderán hacia el este por la región del sur profundo del país.

El reporte meteorológico oficial es enfático en señalar que este sistema no representa ninguna amenaza para el noreste de Florida ni para el sureste de Georgia, por lo que la península floridana permanece fuera de la zona de riesgo e impacto de este fenómeno.

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