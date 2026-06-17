Un camión de comida lucha contra el hambre infantil en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Mientras las escuelas cierran por las vacaciones de verano, el hambre se convierte en una preocupación silenciosa para muchas familias. Sin embargo, en el norte de Jacksonville, una empresaria local ha decidido encender los fogones para asegurarse de que ningún niño se quede sin comer.

Detrás del volante y de la parrilla de The Food Doctor, un camión de comida ubicado en la North Myrtle Avenue, se encuentra la señora Tea. Para ella, la misión es tan simple como urgente: combatir el desabastecimiento en una zona considerada un “desierto alimentario”.

“Es un poco un desierto alimentario por aquí, así que vi la necesidad de brindar asistencia a los padres alimentando a los niños”, explicó la señora Tea.

El sistema “Pay-it-Forward”: Solidaridad en la ventanilla

Lo que comenzó como un esfuerzo local se ha transformado en un creciente programa de almuerzos de verano gracias a un ingenioso sistema de pago solidario por adelantado:

La compra: Cuando un cliente adquiere un menú de verano en el camión, el personal toma el recibo de compra.

Cuando un cliente adquiere un menú de verano en el camión, el personal toma el recibo de compra. El muro de ayuda: Ese recibo se pega directamente en la ventanilla del vehículo.

Ese recibo se pega directamente en la ventanilla del vehículo. El beneficio: Cuando un niño se acerca al camión, puede elegir cualquiera de los recibos pegados y recibir su almuerzo completamente gratis.

“Cuando alguien viene al camión, puede comprar uno de los menús de almuerzo de verano (...). Tomamos el recibo, lo pegamos en la ventana, y cuando el niño viene, puede elegir cualquiera de ellos porque sus comidas ya están pagadas”, detalló la propietaria.

Una comunidad que responde al llamado

La respuesta de los habitantes de Jacksonville no se ha hecho esperar. La iniciativa ha ganado tanto apoyo que la campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, lanzada para respaldar el proyecto, está a punto de alcanzar su meta a solo unos días de haber iniciado.

La señora Tea insiste en que no está sola en esto, dando todo el crédito a su equipo de trabajo y a los donantes que mantienen la operación marchando sobre ruedas.

The Food Doctor opera en el 3002 de North Myrtle Avenue. Su dueña asegura que mantendrá el programa de almuerzos activo durante todas las vacaciones, demostrando que mientras la parrilla esté caliente, siempre habrá un plato de comida para un niño que lo necesite.

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