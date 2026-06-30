El latido de la esperanza: joven vuelve a la vida tras 106 horas bajo los escombros

Cuando el silencio de la tragedia parecía adueñarse por completo de la parroquia Caraballeda, un hilo de vida rompió la desesperación. En el sector Tanaguarena, una de las zonas más devastadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, el tiempo parecía haberse agotado. Sin embargo, tras 106 agónicas horas de oscuridad, el milagro se hizo presente.

Aarón Levi Cantillo Vargas, un joven de apenas 21 años, fue rescatado con vida de entre las ruinas del edificio OPP 25. Cinco días después del colapso, su hallazgo desafió todo pronóstico médico y humano, encendiendo una luz de profunda fe en medio del desastre.

Un esfuerzo sin fronteras

El rescate no fue una casualidad; fue el fruto de la entrega inquebrantable de hombres y mujeres que se negaron a rendirse. Un operativo ininterrumpido unió las manos y los corazones de brigadas especializadas de Venezuela, México y El Salvador.

Durante horas que parecieron eternas, los rescatistas desafiaron la extrema inestabilidad de la estructura colapsada y la complejidad de un terreno que amenazaba con ceder en cualquier momento. El trabajo coordinado y milimétrico permitió abrir el camino hacia Aarón.

Al momento de su extracción, el ambiente de tensión se transformó en un estallido de emociones donde las lágrimas de alivio de los familiares se mezclaron con los aplausos ensordecedores de los brigadistas y abrazos eternos que celebraban la victoria de la vida sobre la muerte.

“Yo era la única persona de ese edificio que estaba con vida. Gracias, Dios”, fueron las conmovedoras palabras de Aarón tras recibir las primeras atenciones médicas.

Consciente y bajo cuidado médico

El joven fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención especializada. Aunque las autoridades aún no han detallado su evolución clínica, confirmaron que Aarón fue hallado consciente y con una fortaleza admirable.

El eco de este milagro trascendió fronteras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, siguió el emotivo operativo en tiempo real a través de su cuenta en X. Al confirmarse el éxito de la misión, el mandatario expresó su gratitud a Dios y reafirmó el compromiso de seguir trabajando con la esperanza de salvar más vidas. Además, se comprometió públicamente a velar por la total recuperación de la salud del muchacho, quien no dudó en dedicarle palabras de profundo agradecimiento.

La fe se mantiene intacta

El rescate de Aarón se ha convertido en el símbolo de resistencia y unidad más poderoso desde que los sismos devastaron el litoral venezolano. Mientras el país entero se aferra a este emotivo episodio, las labores de búsqueda no se detienen. En cada rincón de los escombros, los rescatistas siguen buscando, impulsados por la certeza de que, mientras haya unión y fe, los milagros existen.

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