Emiten declaración de escasez de agua debido a sequía

St. John’s, Fla. — La mayoría del estado de Florida, incluyendo los condados de Duval, St. John’s y Clay, permanecen bajo niveles de sequía extrema.

El Distrito de Gestión del Agua del Río de St. John’s declaró el miércoles, 13 de mayo, la fase III de una escasez de agua extrema en el noreste y centro de Florida.

Esta declaración viene en respuesta a una sequía intensa que ha limitado los niveles de agua subterránea y el flujo de agua en la región.

Personal del condado evaluó las cantidades de lluvia, niveles de acuíferos, flujos del río y condiciones de sequía antes de comenzar esta fase.

Además, pese a previas estimaciones, las condiciones han empeorado debido a la falta de lluvia, lo que ha necesitado restricciones obligatorias para proteger los recursos regionales de agua.

Entre los principales drenajes de los suministros de agua está la irrigación en exteriores.

FLORIDA DROUGHT 2 La mayoría de Florida está en niveles extremos de sequía.

“El paso a la Fase III refleja la gravedad de las actuales condiciones de sequía y la necesidad de tomar medidas inmediatas para reducir la demanda de agua,” afirmó Clay Coarsey, director de suministro y evacuación de agua del Distrito de Gestión del Agua del Río de St. Johns.

“Los residentes, las empresas, las explotaciones agrícolas y los grandes consumidores de agua desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a conservar las reservas durante estas prolongadas condiciones de sequía”, enfatizó Coarsey.

FLORIDA DROUGHT 3 Se han implementado varias restricciones en el uso del agua, debido a los niveles de sequía.

Bajo esta fase, la irrigación sigue restringida a una vez al día para propiedades residenciales, comercios e instituciones, incluyendo terrenos manejados y campos atléticos.

Las restricciones en la irrigación de nuevas plantaciones, como el césped, también han sido aumentadas. Mientras, la irrigación del terreno está prohibida entre 8 a.m. y 6 p.m.

Otras restricciones de esta fase incluyen la suspensión de ciertos usos de agua para abonados comerciales, industriales o institucionales. Además, la irrigación para campos de golf está limitada a una vez al día cada semana y el uso de agua para fines estéticos está prohibido.

Otras restricciones también aplican para actividades como lavados de carros.

Adicionalmente, como parte de esta fase, el distrito le está pidiendo a todos los abonados que eliminen el uso innecesario de su agua y suspendan aquellas actividades que no sean esenciales. Los residentes en la zona también deberían prepararse para la posibilidad de otras restricciones si las condiciones de sequía persisten.

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