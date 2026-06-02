Evalúan propuesta para eliminar impuestos a la propiedad

Tallahassee, Fla. — La propuesta de ley del gobernador, Ron DeSantis, sobre los impuestos a la propiedad entra a discusión en la legislatura, mientras algunos críticos de su administración la consideran una medida poco viable.

En principio, la exención favorecería a un 60% de propietarios de viviendas principales, pero pudiera beneficiar a más del 90% si, con el tiempo avanza y se establece un monto de $500,000 en el valor de las propiedades que califican para el alivio financiero.

Para Joel González, agente asociado de Real 4 JAX Team, “el gobierno tiene realmente un plan bien sólido porque tiene los números, tiene los fondos de reserva, los excedentes que recibe el estado a nivel de toda la Florida.”

Evalúan propuesta para eliminar impuesto a la propiedad El proyecto de ley ha sido propuesto por el gobernador de Florida, Ron Desantis

Políticamente, hay mucha resistencia. Los críticos del gobernador aseguran no habrá suficiente dinero para bibliotecas, parques públicos, programas extraescolares o refugios de animales, que son servicios fundamentales.

Incluso, miembros del mismo partido republicano, temen que esto se pueda usar como excusa y un alcalde o gobernador demócrata utilice esto para abrir una caja de pandora, desfinanciando, por ejemplo, a las policías.

Pero, hay otros quienes aseguran que este proyecto de ley sería poco probable, pues las alcaldías no pueden tomar decisiones unilaterales de ese tipo, porque son evaluadas, revisadas y hay cierta protección con el manejo de los dineros públicos.

Esta propuesta debe contar con la aprobación de al menos el 60% de ambas cámaras de la Legislatura para ir a la boleta electoral y una vez votada, tener el visto bueno de al menos el 60% de los electores en Florida por vía de una enmienda constitucional.

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