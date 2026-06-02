Evalúan propuesta para eliminar impuestos a la propiedad

Tallahassee, Fla. — La propuesta de ley del gobernador, Ron DeSantis, sobre los impuestos a la propiedad entra a discusión en la legislatura, mientras algunos críticos de su administración la consideran una medida poco viable.
En principio, la exención favorecería a un 60% de propietarios de viviendas principales, pero pudiera beneficiar a más del 90% si, con el tiempo avanza y se establece un monto de $500,000 en el valor de las propiedades que califican para el alivio financiero.
Para Joel González, agente asociado de Real 4 JAX Team, “el gobierno tiene realmente un plan bien sólido porque tiene los números, tiene los fondos de reserva, los excedentes que recibe el estado a nivel de toda la Florida.”
Políticamente, hay mucha resistencia. Los críticos del gobernador aseguran no habrá suficiente dinero para bibliotecas, parques públicos, programas extraescolares o refugios de animales, que son servicios fundamentales.
Incluso, miembros del mismo partido republicano, temen que esto se pueda usar como excusa y un alcalde o gobernador demócrata utilice esto para abrir una caja de pandora, desfinanciando, por ejemplo, a las policías.
Pero, hay otros quienes aseguran que este proyecto de ley sería poco probable, pues las alcaldías no pueden tomar decisiones unilaterales de ese tipo, porque son evaluadas, revisadas y hay cierta protección con el manejo de los dineros públicos.
Esta propuesta debe contar con la aprobación de al menos el 60% de ambas cámaras de la Legislatura para ir a la boleta electoral y una vez votada, tener el visto bueno de al menos el 60% de los electores en Florida por vía de una enmienda constitucional.
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