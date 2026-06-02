Jacksonville, Fla. — Dos hombres de Lake City fueron sentenciados a largas penas de prisión federal después de que una investigación de las autoridades culminara con el decomiso de casi seis kilogramos de metanfetamina de alta pureza.

Según documentos judiciales federales, Terry Alonza Brown, de 54 años, fue condenado a 17 años y seis meses de prisión federal, mientras que Doug Bradley, de 46 años, recibió una sentencia de 15 años. Ambos fueron sentenciados en la Corte Federal de Jacksonville.

De acuerdo con la acusación federal, la investigación del 23 de junio de 2025, agentes observaron a Bradley salir de la vivienda de Brown con una bolsa. Poco después, las autoridades encontraron más de un kilogramo de metanfetamina en el vehículo de Bradley. Horas más tarde, Brown fue arrestado.

En total, los investigadores decomisaron aproximadamente 5.82 kilogramos de metanfetamina con una pureza cercana al 99%, además de más de 13 mil dólares en efectivo.

Sentencian a dos hombres por traficar metanfetamina En total, los investigadores decomisaron aproximadamente 5.82 kilogramos de metanfetamina con una pureza cercana al 99%, además de más de 13 mil dólares en efectivo.

El abogado, José Rivas, explicó que las sentencias federales se calculan mediante un sistema de puntos que toma en cuenta factores como la cantidad de droga involucrada y los antecedentes criminales del acusado.

“Cada delito tiene puntos y esos puntos se acumulan. Basado en la cantidad de droga y el historial criminal, se llega a una puntuación que determina el número de meses de prisión”, señaló Rivas.

Los registros judiciales muestran que Brown y Bradley ya habían sido condenados anteriormente en la corte federal por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y crack. Esa reincidencia, combinada con la cantidad y pureza de la metanfetamina incautada, contribuyó al aumento de sus condenas.

Rivas agregó que las leyes federales clasifican las drogas según su potencial adictivo y el daño que causan, lo que influye directamente en la severidad de las penas.

“Algunas sustancias tienen penalidades más serias debido al nivel de adicción y al impacto que generan”, explicó.

Según estadísticas gubernamentales , los casos relacionados con metanfetamina representan cerca de la mitad de todos los procesos federales por narcotráfico en Estados Unidos, superando ampliamente a los vinculados con cocaína, marihuana y heroína.

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