Un proyecto con visión para Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Tony Cho, creador de Winwood en Miami y desarrollador del Phoenix Arts & Innovation District aquí en Jacksonville, contó ante las cámaras de Telemundo, lo que su proyecto representa para la ciudad.

Un plan, proyectado a 15 años, que avanza según lo previsto. Acaban de abrir otro de sus espacios, un restaurante que une la cocina americana y asiática y forma parte de las atracciones del lugar.

Abre nuevo restaurante en el Phoenix Arts & Innovation District Acaban de abrir otro de sus espacios: un restaurante que fusiona la cocina americana y asiática

El desarrollador explica que es cocreación con la comunidad. “No es que yo estoy diciendo [lo] que yo quiero hacer, no, estoy escuchando bien lo que necesita la comunidad,” expreso Cho.

Ese es el concepto que, en buena parte, le ha valido el éxito en proyectos anteriores. Este nuevo local, ya abierto al público, reafirma el compromiso de avanzar con el proyecto y la directora del distrito, Yanira “Yaya” Cardona, aclara que es un restaurante de familia.

“Todos los ingredientes son locales, hasta el kimchi, es producido por alguien que lo hace aquí en Jacksonville, orgánicamente,” afirmó Cardona.

De esa manera comienzan a generarse las fuentes de empleos, que es parte del beneficio para la comunidad. Las soluciones habitacionales, también incluidas, están entre las principales expectativas: 80 apartamentos accesibles y un segundo edificio que van a hacer para trabajadores.

Este desarrollo se combina con las inversiones que se vienen haciendo en el downtown de la ciudad, integrándose entre sí como mejoras del casco urbano. Para Tony Cho, este desarrollo es una extensión de downtown, porque son el distrito de arte de downtown.

Si la gente quiere ver arte natural, arte que es pura, tienen que venir a Phoenix. Arte e innovación en perfecta armonía, es la propuesta de los inversionistas que encontraron en el Distrito Histórico de Springfield, el más antiguo y variado de Jacksonville, un potencial con mucho futuro.

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