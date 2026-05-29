Policía investiga triple homicidio por apuñalamientos

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Alguacil de Jacksonville investiga la muerte de dos hombres y una mujer en extrañas circunstancias.

Todas las víctimas fueron apuñaladas. Aparentemente se trataría de un caso de violencia doméstica que escaló hasta llegar a este terrible resultado.

Policía investiga triple homicidio La Oficina del Alguacil de Jacksonville investiga la muerte de dos hombres y una mujer en extrañas circunstancias.

El portavoz de la oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés), Max Morel, detalló que a las 3:50 a.m. los patrulleros del JSO acudieron a la cuadra 1400 Exodus Way, en atención de un reporte de apuñalamiento. Al llegar localizaron a un adulto hombre, de la raza blanca, que presentaba una posible herida de arma blanca.

El Departamento de Bomberos lo trasladó rápidamente al hospital, donde fue declarado muerto.

“Mientras los oficiales estaban en la escena, ellos localizaron a dos personas más: un hombre y una señora que también tenían heridas de arma blanca”, detalló Morel.

Ambos habían fallecido cuando los localizaron, por lo que se amplió y aseguró el perímetro para iniciar las investigaciones. Los vecinos tuvieron dificultades para acceder a sus propiedades mientras se desarrollaba la investigación.

Misty García fue una de ellas y contó que incluso uno de los heridos pudo estar en la puerta de su casa buscando ayuda.

“No los conozco personalmente. He tenido un par de conversaciones con ellos. Pero sí debo decir que, cuando volví a entrar en mi casa esta mañana, me di cuenta que mis cosas estaban revueltas, encendí la linterna del teléfono y me di cuenta de que había sangre en el suelo,” contó García.

“Se nota que alguien intentó llamar a mi puerta. Creo que hay cuatro personas en la casa, una mujer y tres hombres: el novio de la mujer, el padre de la mujer y supongo que un amigo. No estoy segura si ese amigo vive en su casa o si vive detrás de la casa porque hay como un cobertizo detrás,” agregó.

La policía envió un mensaje a la comunidad, que si alguien tiene alguna información que ayude a resolver este caso, llamen al 904-630-0500 o por correo electrónico a jsocrimestips@jaxsheriff.org.

También cuentan con la opción de comunicarse anónimamente a través de Crime Stopers, marcando el 1-866-845-847.

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