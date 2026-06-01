Pareja de adultos mayores muere en choque frontal causado por conductor en contravía

Jacksonville, Fla. — Dos adultos mayores perdieron la vida la noche del jueves en un violento choque frontal ocurrido en J. Turner Butler Boulevard, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).

Las autoridades indicaron que el accidente fue provocado por un conductor que circulaba en sentido contrario por la autopista.

De acuerdo con el reporte preliminar, un joven de 21 años manejaba una camioneta hacia el oeste cerca de Marsh Landing Boulevard cuando ingresó en dirección equivocada y chocó de frente contra una SUV.

Tras el fuerte impacto, ambos vehículos giraron y terminaron separados a ambos lados de la vía.

En la SUV viajaba una pareja residente de Ponte Vedra Beach. En el lugar murieron un hombre de 73 años y una mujer de 67 años. Además, una tercera pasajera de este vehículo , una mujer de 38 años de Nueva York, sufrió heridas graves, según indica el comunicado de prensa.

La escena permaneció cerrada durante varias horas mientras investigadores recolectaron evidencia. Los carriles fueron reabiertos hasta la mañana del viernes.

“Es un poco aterrador. Ahora hay que manejar a la defensiva”, agregó Spencer Turnerde, dueño de un negocio cercano.

La preocupación aumenta en Jacksonville, especialmente después de que un estudio ubicara a la ciudad en el quinto lugar a nivel nacional con más choques graves en intersecciones, superando incluso a ciudades como Orlando y Miami.

“Ya no sabes quién puede venir conduciendo por la carretera. Yo simplemente trato de manejar con la mayor precaución posible”, expresó Turner.

La Patrulla de Carreteras de Florida continúa investigando las circunstancias de este accidente.

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