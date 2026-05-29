Ex teniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana es sentenciado en Jacksonville por fraude migratorio

Jacksonville, Fla. — El ex teniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana Luis Raúl González Pardo Rodríguez fue sentenciado este jueves. 28 de mayo, en una corte federal de Jacksonville tras declararse culpable de fraude migratorio y falso testimonio.

González Pardo, de 63 años, es una de las cinco personas acusadas junto al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles estadounidenses de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Durante la audiencia, González Pardo compareció acompañado de varios miembros de su familia. También asistieron personas del público, incluyendo un hombre que lanzó acusaciones contra los familiares del acusado fuera de la sala.

Debido a que el proceso se realizó en una corte federal, no se permitió el ingreso de cámaras al interior de la sala.

Las autoridades informaron que González Pardo admitió haber proporcionado información falsa durante su proceso migratorio al ingresar a Estados Unidos. La jueza, Wendy Berger, lo condenó a siete meses de prisión y además le impuso una multa inmediata de 100 dólares.

Durante la audiencia, la defensa presentó testigos para destacar el lado humano del acusado. Su hermana menor lo describió como una figura paterna que trabajó arduamente para mantener a su familia.

“Se ocupó de trabajar para llevar un plato de comida a su familia”, expresó Leida González Pardo, hermana del acusado.

También declaró su hija menor, Shaina González Pardo Mesa.

“Solo quiero que tenga en cuenta que mi papá es muy importante para nuestra familia”, dijo ante la corte.

Los abogados defensores argumentaron que González Pardo ocultó información por temor a perder la oportunidad de reunirse con su familia en Estados Unidos y no con intención maliciosa.

Antes de recibir la sentencia, González Pardo pidió disculpas ante la corte.

“Quisiera disculparme por la falta que he cometido”, declaró.

Acusación federal

La jueza Berger también dejó claro que los problemas legales del ex militar continúan, haciendo referencia a nuevos cargos federales presentados en Miami relacionados con el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate.

“Los nuevos cargos son los nuevos cargos, y tendrá que cumplirlos en Miami”, afirmó la magistrada durante la audiencia.

Las autoridades federales en Miami anunciaron recientemente una nueva acusación que vincula a González Pardo con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, incidente ocurrido en 1996 y en el que murieron cuatro personas.

Al finalizar la audiencia, la defensa evitó responder preguntas de la prensa.

Actualmente, González Pardo permanece bajo custodia federal mientras espera su traslado a Miami para enfrentar los nuevos cargos.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.