Muere una persona, 2 bomberos heridos en incendio en el condado de Bradford

Bradford, Fla. — La Oficina de Rescate y Bomberos del Condado de Bradford investiga un incendio en un hogar, en el condado de Bradford, que dejó una persona muerta y a dos bomberos heridos.

El fuego ocurrió en la noche del lunes, 1 de junio.

Las autoridades dicen que encontraron a una persona muerta dentro del hogar, ubicado en el bloque 11000 de SW 92nd Street.

Por su parte, los bomberos resultaron heridos cuando se desató una explosión, mientras combatían el fuego.

Ambos fueron llevados a un hospital cercano y no sufrieron heridas graves.

Asimismo, otra persona fue llevada al hospital. Aún se desconoce si el dueño del hogar estaba adentro cuando ocurrió el incendio.

La causa del fuego aún está bajo investigación.

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