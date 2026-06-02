Investigan tiroteo tras pelea en hotel de Jacksonville

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por su siglas en inglés) investiga una balacera en el Regency Inn, ubicado en 6237 Arlington Expressway, que dejó dos hombres heridos de bala.

Al llegar a la escena, agentes encontraron a dos hombres con heridas de bala; uno de ellos tenía una herida en su brazo y el otro en su espalda.

Ambos fueron transportados a un hospital del área, donde se encuentran en condición estable.

Según la investigación preliminar, los hombres tuvieron una pelea, durante la cual uno de ellos sacó una pistola.

Una mujer, quien también estaba armada con una pistola, estuvo involucrada en el altercado.

Durante el incidente, se disparó una de las armas, hiriendo a los hombres.

Agentes detuvieron a todas las personas involucradas. Hasta el momento, la JSO asegura que esto es un incidente aislado y no hay una amenaza a la comunidad.

Las autoridades informaron que los sujetos tienen alrededor de 30 años de edad y que la víctima está cooperando con la investigación.

Ahora, los detectives se encuentran la escena procesando la evidencia, conversando con testigos y evaluando videos de cámaras de seguridad

La JSO le pide a cualquier persona con información relacionada a este incidente que contacte la oficina del sheriff, llamando al 904-630-0500, por correo electrónico a JSOCRIMETIPS@JAXSHERIFF.ORG o anónimamente a través de Crime Stoppers al 1-866-845-TIPS.

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