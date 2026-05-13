Florida anuncia el Florida Future Chef 2026

Jacksonville, Fla. — El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida está aceptando nuevas entradas a la competencia del Florida Future Chef 2026, un concurso de cocina, abierto para estudiantes de todo el estado.

Para calificar, debes ser estudiante en la Florida y tener entre 8 y 12 años.

Los participantes deberán someter un video de 2 a 5 minutos, mostrando su interpretación de una comida escolar, usando ingredientes sembrados en Florida.

Los organizadores dicen que su meta es que los estudiantes piensen en comidas más saludables, que sean preparadas bajo los estándares nacionales de meriendas escolares y que incluyan frutas, vegetales, granos integrales y proteínas.

Tres finalistas serán escogidos para competir en una final de tres días en Tampa.

Allí competirán por varios premios, incluyendo hasta $5,000 en fondos universitarios.

El ganador también será coronado como el Florida Future Chef Champion y su receta podría ser convertida en una comida escolar oficial.

Si estás interesado, puedes acceder a https://floridafuturechef.com/.

El concurso está abierto hasta el 13 de julio, a las 11:59 p.m.

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