Florida es catalogado como el peor estado del país para los inquilinos, según nuevo análisis

JACKSONVILLE, Florida — Un nuevo análisis sobre el mercado de alquileres coloca a Florida como el peor estado de Estados Unidos para los inquilinos, reflejando una crisis de vivienda que continúa afectando a miles de residentes.

De acuerdo con el informe, los floridanos destinan cerca de un 18% más de sus ingresos al pago de la renta en comparación con el promedio nacional, una carga económica que sigue aumentando en medio del incremento de los costos de vivienda.

La situación representa un deterioro frente al año anterior, cuando Florida ocupaba el tercer lugar entre los estados más costosos para alquilar una vivienda. Ahora, el estado encabeza la lista nacional.

A pesar de los elevados precios, para muchos residentes alquilar sigue siendo la única alternativa viable.

“He estado aquí por 20 años”, comentó Kevin Green, residente de Jacksonville.

Green señala que una de las ventajas de vivir en una propiedad rentada es evitar los gastos asociados con el mantenimiento de una vivienda propia.

“La lavadora y la secadora siempre se dañan. El refrigerador también presenta problemas, y uno tiene que estar reparándolo todo”, explicó.

La representante estatal Anna Eskamani ha impulsado durante años iniciativas legislativas destinadas a fortalecer las protecciones para los inquilinos.

La legisladora afirma que el problema también la afecta personalmente, ya que actualmente vive en una vivienda alquilada en Orlando.

“Tengo 35 años y, lamentablemente, las estadísticas demuestran que comprar una vivienda es cada vez más difícil para los jóvenes”, señaló Eskamani.

Según la representante, la edad promedio para convertirse en propietario de una vivienda en Estados Unidos ronda actualmente los 42 años.

“Espero lograr esa meta antes de llegar a esa edad”, agregó.

A pesar del panorama estatal, Jacksonville continúa ofreciendo algunas de las opciones de alquiler más asequibles de Florida.

Según el más reciente reporte de la empresa de análisis inmobiliario Zumper, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en Jacksonville es de aproximadamente 1,130 dólares mensuales, mientras que una unidad de dos habitaciones ronda los 1,330 dólares.

Estas cifras se encuentran considerablemente por debajo del promedio estatal, estimado en 1,669 dólares al mes.

Mientras tanto, funcionarios de la alcaldía de Jacksonville informaron que desde 2023 se han entregado o se encuentran en desarrollo cerca de 7,000 unidades de vivienda asequible en la ciudad.

De ese total, aproximadamente 6,000 unidades están destinadas a familias de ingresos bajos y moderados.

Defensores de la vivienda consideran que este tipo de proyectos será fundamental para enfrentar la creciente demanda habitacional y mejorar la accesibilidad en los próximos años.

Eskamani advirtió que la crisis de vivienda podría tener consecuencias económicas a largo plazo para Florida.

“No podemos retener al mejor talento en nuestro estado si las próximas generaciones ni siquiera pueden permitirse vivir en Florida”, afirmó.

Recursos para residentes

Las personas interesadas en conocer más sobre programas de vivienda asequible disponibles en Florida pueden consultar los recursos ofrecidos por agencias estatales y gobiernos locales, que brindan información sobre asistencia para alquiler, viviendas subsidiadas y programas para compradores por primera vez.

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