Muere niño de casi 2 años en el norte de Jacksonville

JACKSONVILLE, Florida — Una verdadera tragedia sacude al norte de Jacksonville tras confirmarse el fallecimiento de un niño de dos años, quien perdió la vida tras ahogarse accidentalmente en una residencia del vecindario de Oceanway. El incidente ocurrió la tarde del lunes, justo al inicio de la temporada de verano, volviendo a encender las alarmas sobre un peligro latente en el estado de Florida.

La búsqueda del pequeño, reportado inicialmente como desaparecido en la zona de Jamestown, terminó de la peor manera. El menor fue hallado inconsciente dentro de una piscina residencial y, alrededor de las 2:00 p. m., fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde lamentablemente falleció poco después. Las autoridades locales han indicado que se trató de un devastador accidente.

Este lamentable hecho reaviva la profunda preocupación de los expertos sobre los ahogamientos infantiles, un problema crítico en la región. En Florida, el ahogamiento se mantiene como la causa número uno de muerte en niños menores de cinco años.

Las estadísticas estatales revelan un panorama alarmante:

En 2025 , un total de 119 niños murieron por ahogamiento en el estado.

, un total de en el estado. Casi el 80% de esas víctimas tenían menos de 3 años.

de esas víctimas tenían menos de 3 años. El 74% de estos trágicos incidentes ocurren en piscinas residenciales.

“Los niños muy chiquitos están atraídos al agua, a la parte cristalina, a tocar. Y si se resbalan, lo primero que van a hacer es respirar agua”, explicó Carlos Mejía, entrenador de natación de los Wahoos de Jacksonville, al referirse a la rapidez con la que puede ocurrir una desgracia.

Ante el incremento del uso de piscinas por las altas temperaturas, las autoridades enfatizan que la supervisión constante es la herramienta de prevención más eficaz.

Caleb Gill, supervisor de Rescate Oceánico del Departamento de Rescate y Bomberos de Jacksonville (JFRD), recalcó la importancia de designar a un adulto responsable de la vigilancia: “Asegúrese de que haya alguien vigilando la piscina en todo momento y pendiente del número de personas que hay en ella”.

Gill también señaló que los adultos deben estar atentos a señales de alerta específicas en el agua, prestando especial atención a “alguien que pueda estar salpicando en exceso o que de repente ya no se pueda oír nada”, ya que el ahogamiento suele ser un proceso silencioso.

En caso de percatarse de una situación de emergencia, el supervisor de JFRD insta a la comunidad a actuar con rapidez pero con precaución: “Se debe llamar sin falta al 911, o hacer que alguien más lo haga, y asegurarse de que quien entre a sacar a la persona que podría estar ahogándose sea capaz de salir del agua por sus propios medios”.

Por su parte, los instructores locales recuerdan que saber nadar no es solo para los niños, sino una obligación para los padres en un estado rodeado de agua.

“Si eres una madre o un padre que no sabe nadar, busca lugares donde puedan enseñar a nadar para que tú aprendas y puedas ayudar a los niños. Si no tienes ese conocimiento, no puedes ayudar”, enfatizó Mejía.

Para las familias interesadas en evaluar las capacidades acuáticas de sus hijos o aprender a nadar, existen opciones accesibles a nivel local. Las personas pueden acudir a los centros de la YMCA, donde se realizan pruebas gratuitas de resistencia y habilidades de natación, además de ofrecer diversos recursos gratuitos o de bajo costo para la comunidad.

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