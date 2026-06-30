Terremotos en Venezuela: Familias buscan sobrevivientes bajo escombros

Mientras la comunidad venezolana en Jacksonville, Florida, se moviliza con urgencia para enviar apoyo a las víctimas de la reciente catástrofe sísmica en Venezuela, en la zona del desastre el tiempo corre en una carrera contra el reloj. Las familias de los desaparecidos se niegan a abandonar el lugar, impulsadas por una fe inquebrantable y la certeza de que aún hay sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas.

El drama en el edificio Agua Marina

El epicentro de la angustia y la esperanza se concentra en el edificio Agua Marina, ubicado en La Guaira. Tras los fuertes sismos del pasado 24 de junio, la estructura sufrió un colapso parcial devastador: lo que antes era un edificio de nueve pisos quedó reducido a tan solo seis. El riesgo de un desplome total es inminente, ya que las bases continúan agrietándose minuto a minuto. Sin embargo, se calcula que al menos 15 personas permanecen atrapadas en su interior.

Entre ellas se encuentra Sharon, una joven de 22 años que acababa de regresar de un viaje y descansaba en su apartamento al momento del sismo. Su padre, Miguel Coello, no se ha movido del sitio y asegura que la esperanza sigue intacta.

“Las estructuras se están partiendo cada vez más… Pero hay vida, hay evidencia de vida”, relató Coello de manera conmovedora. “Se escucha sonido de vivos. Me imagino que las personas estaban agotadas, deshidratadas… es bastante complicado, pero mantenemos la fe”.

La desesperación se mezcla con el asombro ante los testimonios de los familiares. Grecia, prima de Sharon, compartió que los equipos de rescate han logrado escuchar las voces de entre cinco y seis niños atrapados, incluyendo el grito de auxilio de uno de ellos. Además, confirmó que la tecnología y la fortuna permitieron una luz de esperanza: “Una de las personas que está atrapada pudo comunicarse vía telefónica con un familiar y dijo: ‘Estamos aquí. Estoy con alguien más’”.

Cooperación internacional en una estructura crítica

La historia de Sharon y de otras víctimas se viralizó rápidamente en los primeros días gracias a las redes sociales, que se transformaron en la principal herramienta de búsqueda para los familiares.

Las labores de rescate cuentan con el apoyo de brigadas especializadas provenientes de Ecuador, Estados Unidos, Italia, Holanda y el propio territorio venezolano. Los especialistas trabajan minuciosamente abriendo túneles dentro de la inestable estructura. El peligro es extremo debido a lo comprometido que se encuentra el edificio, lo que ha llevado a los familiares a solicitar con urgencia el envío de mayor maquinaria y tecnología de punta para acelerar las tareas de remoción.

Un clamor por oraciones y ayuda

Para las madres y padres que esperan afuera, cada segundo cuenta. Mónica Centeno, madre de Sharon, envió un emotivo mensaje al mundo en busca de solidaridad en este momento tan oscuro:

“Espero que mi hija pueda hacer un testimonio de milagro y de fe para muchas personas. Hoy el pueblo de Venezuela necesita mucho de las oraciones de los países hermanos. Gracias por estar con nosotros y gracias por alzar la voz de una madre desesperada que tiene la necesidad de recibir a su hija en sus brazos nuevamente”.

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