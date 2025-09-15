Estudiantes esperan afuera después de que el baile de bienvenida de Ribault High no se llevó a cabo

JACKSONVILLE, Fla. — Actualización con comunicado de las Escuelas Públicas del Condado de Duval del lunes 15 de septiembre:

“El director confirmó que se informó a los estudiantes sobre la cancelación del baile de bienvenida la semana pasada a través de los anuncios diarios por megafonía y en la reunión de motivación escolar. La decisión se tomó debido a la baja venta de entradas; se adquirieron menos de 20.

“Entendemos la decepción que esta noticia supone para los estudiantes que esperaban con ansias el evento y compartimos esa decepción. Los reembolsos fueron procesados ​​por GoFan.com, la entidad donde se adquirieron las entradas, esta mañana a las 8:41."

Historia original a continuación:

Lo que se suponía que sería una de las noches más memorables del año para los estudiantes de la Escuela Secundaria Jean Ribault terminó en confusión y decepción al llegar al baile de bienvenida, solo para encontrar las puertas cerradas y ningún evento a la vista.

Los estudiantes, vestidos de gala, llegaron el sábado por la noche esperando música, baile y una celebración que llevaba meses preparándose. En cambio, se quedaron afuera de la escuela, sin saber qué había salido mal.

“Sí, no apareció nadie. La puerta estaba abierta, la escuela estaba abierta, pero no había nadie”, dijo Yudith, una madre, al describir la escena.

Aunque padres y estudiantes informaron que el evento se canceló sin previo aviso, la escuela aún no ha confirmado si el baile se canceló oficialmente. Hasta el domingo por la noche, la Escuela Secundaria Jean Ribault no había emitido un comunicado ni publicado ninguna actualización sobre la situación.

“Me di cuenta de que no pasaba nada. Es decir, no había decoraciones... nada en la entrada de la escuela. Recorrimos toda la escuela entera para ver si podíamos entrar”, dijo Luigi Amoretti, estudiante de último año, vestido de gala y listo para la gran noche.

La página oficial de Facebook de la escuela publicó fotos del rey y la reina del baile coronados en el campo de fútbol el día anterior, pero no se mencionó el baile programado para el sábado por la noche.

“Nosotros también perdimos el tiempo, porque queríamos tener este baile… y no se hizo nada”, añadió Yudith.

Para estudiantes de último año como Luigi, el baile perdido representó una oportunidad perdida de celebrar un logro importante en la preparatoria.

“Sí, me decepcionó”, dijo.

La familia de Luigi, como muchas otras, gastó dinero en trajes, vestidos y entradas para una noche que nunca se celebró.

“Pagué para ir y no recibí nada”, dijo.

Los padres ahora piden respuestas a las autoridades escolares: ¿Se reprogramará el baile? ¿Recibirán reembolsos los estudiantes?

Action News Jax contactó a la escuela secundaria Jean Ribault para obtener una aclaración, pero aún no ha recibido respuesta.

Por ahora, las familias tienen preguntas sin respuesta, y los estudiantes se enfrentan a una noche que nunca volverán.

Traducido al español por Aleny Villa.

