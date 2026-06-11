Ampliación del Aeropuerto de Jacksonville: conoce la nueva Terminal B

Jacksonville, Fla. — El Aeropuerto Internacional de Jacksonville (JIA) se prepara para dar un salto histórico en su infraestructura. La Junta Directiva de la Autoridad de Aviación de Jacksonville (JAA) presentó los avances de lo que en pocos meses será una realidad: “JAX Beyond” (JAX Más Allá), un ambicioso plan multimillonario diseñado para responder al acelerado crecimiento de la ciudad y fortalecerla como un nodo clave de negocios, turismo y logística en la región.

Infraestructura de vanguardia para el futuro

El corazón de este proyecto es la nueva Terminal B, una moderna estructura que contará con:

Tres niveles de construcción

Aproximadamente 165,000 pies cuadrados de espacio.

Seis nuevas puertas de embarque y dos exclusivas salas VIP

Mayor capacidad y renovadas opciones de servicio al cliente

“Esperamos obtener el certificado de ocupación para finales de año; American Airlines ocupará cinco de las seis puertas de embarque, con el objetivo de comenzar a operar a finales de enero de 2027”, detalló el Dr. Sol Brotman, tesorero de la Junta Directiva de la JAA.

Presupuesto bajo control y resiliencia climática

A diferencia de otras megaobras, este proyecto destaca por su solidez financiera y planeación. El presupuesto inicial se estimó en 243 millones de dólares, pero sumando otras renovaciones complementarias, la inversión total superará los 300 millones de dólares. Las autoridades confirmaron que la ejecución continúa según lo previsto, sin cambios significativos ni retrasos financieros.

Además de la comodidad, la sostenibilidad y la seguridad ante el cambio climático han sido prioridades en el diseño, considerando las condiciones meteorológicas de la zona.

Al respecto, David Jones, director de Ingeniería del JIA, enfatizó la importancia de la resiliencia en la obra:

“Buscamos todo lo que podamos hacer para reducir nuestra factura eléctrica, pero también para garantizar nuestra capacidad operativa; queremos poder mantener el aeropuerto en funcionamiento ante un huracán o cualquier otra eventualidad”.

Próximos pasos: ¿Cuándo abrirá sus puertas?

Los viajeros no tendrán que esperar mucho para disfrutar de estas mejoras. El cronograma oficial establece que la nueva terminal abrirá sus puertas este diciembre, permitiendo la obtención de los permisos finales, mientras que el público en general podrá comenzar a utilizar formalmente las instalaciones en enero de 2027. Con esta expansión, Jacksonville se prepara de forma estratégica para absorber el tráfico aéreo de las próximas décadas.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.