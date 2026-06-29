Ayuda humanitaria para Venezuela: latinos se unen en Jacksonville

Frente a la devastación causada por los recientes terremotos en Venezuela, la comunidad latina en Estados Unidos ha demostrado que la distancia no es una barrera para la solidaridad. Desde los primeros reportes de la catástrofe, los hispanos se han organizado de manera masiva para extender una mano amiga a las víctimas, y la ciudad de Jacksonville no ha sido la excepción.

“Ha sido una respuesta, de verdad que muy hermosa, impresionante lo que se ha visto con la cantidad de apoyo que hemos recibido”, afirmó Joel González, activista venezolano local.

Una red de solidaridad en comercios locales

Las redes sociales han jugado un rol determinante en la organización de las jornadas de donación. Según González, existe una lista importante de centros de acopio que operan en restaurantes venezolanos y tiendas locales, cuyos dueños pusieron sus locales comerciales y personal a disposición de la causa desde el primer llamado.

A casi una semana de la tragedia, las prioridades de asistencia han cambiado radicalmente. Los organizadores enfatizan en que ya no se requiere vestimenta y piden a la población enfocar sus esfuerzos en insumos específicos:

Tipo de ayuda Insumos requeridos prioritarios Suministros Médicos Medicinas, acetaminofén y medicamentos para el dolor. Logística y Refugio Carpas y zapatos de construcción. Lo que YA NO se necesita Ropa (los centros ya cuentan con sobrepoblación de textiles).

“Medicina es lo que más se recomienda en este momento”, explicó Belkis Polanco, representante de Casa Venezuela. Por su parte, la influencer Karmin Reyes reiteró la urgencia de materiales de resguardo: “Carpas, zapatos de construcción, todo lo que sea de construcción es lo que más se necesita... ya tenemos muchísima ropa”.

Logística de envío: De Jacksonville a Venezuela

Para garantizar el éxito de la operación, se activó una red de captación y almacenaje encargada de asistir a los centros de recolección más pequeños que no contaban con la logística o el espacio suficiente. Mediante recorridos permanentes se agrupa la mercancía para optimizar los traslados.

“Después se traían todos los camiones para acá para nosotros poderlos llevar a los centros de Miami y de Orlando también”, detalló Reyes sobre la ruta de los insumos, los cuales parten finalmente vía aérea con destino a Venezuela.

Cómo ayudar si no puede donar en físico

Para quienes deseen colaborar pero no tengan la posibilidad de entregar productos materiales, las organizaciones han habilitado canales económicos seguros. “Pueden aportar depositando donativos en dólares a través de muchas cuentas; hay muchas fundaciones que actualmente existen que a través de sus propias cuentas están recibiendo donativos para ayuda inmediata en Venezuela”, recordó Polanco.

El esfuerzo no se detiene y busca expandir su alcance en los próximos días. El activista Joel González adelantó que se encuentran coordinando con la cadena Telemundo la posibilidad de realizar una gran jornada especial de recolección este próximo jueves.

Cada vez son más los voluntarios y donantes que se suman a esta causa, consolidando una fuerza de ayuda que pone de manifiesto la unión y resiliencia de los pueblos hispanos en momentos de apremio.

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