Centros de acopio en Jacksonville para ayuda a Venezuela

JACKSONVILLE, Fla. — La red de apoyo para las familias afectadas por los terremotos en Venezuela continúa expandiéndose en el noreste de Florida. Nuevos comercios y líderes comunitarios se han sumado como puntos oficiales de acopio, facilitando la recolección de insumos prioritarios como alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene personal, ropa en buen estado y alimentos para bebés.

A continuación, se detallan las ubicaciones oficiales actualizadas y los contactos disponibles para coordinar las entregas:

En Jacksonville:

JAXVIPCLUB (Club de Emprendedores): 103 Century 21 Dr, Jacksonville, FL 32216. Contacto: Kenny García al (904) 514-9533.

103 Century 21 Dr, Jacksonville, FL 32216. Contacto: Kenny García al (904) 514-9533. La Vinotinto Expres: 3813 University Blvd W, Jacksonville, FL. Contacto: Yohara (disponible todo el día).

3813 University Blvd W, Jacksonville, FL. Contacto: Yohara (disponible todo el día). Shawarma Xpress: 8380 Baymeadows Rd #4, Jacksonville, FL 32256. Contacto: Jamin (disponible todo el día).

8380 Baymeadows Rd #4, Jacksonville, FL 32256. Contacto: Jamin (disponible todo el día). Los Chamos Supermarket: Abierto para la recepción de víveres, ropa y artículos de primera necesidad.

Abierto para la recepción de víveres, ropa y artículos de primera necesidad. El Chamo Criollo Food Truck: Punto móvil habilitado para recibir suministros básicos directamente en el camión.

Punto móvil habilitado para recibir suministros básicos directamente en el camión. El Chinchorro: 11041 Beach Blvd suite RS2, Jacksonville, FL 32246

En Orange Park:

Gochas Latin Food: 930-D Blanding Blvd, Orange Park, FL. Contacto disponible todo el día.

En áreas vecinas (St. Augustine y St. Johns):

St. Augustine: 21 Park Terrace Dr. Contacto: Luis Alejandro al (904) 896-2420.

21 Park Terrace Dr. Contacto: Luis Alejandro al (904) 896-2420. St. Johns: 212 Northbridge Ct. Contacto: Carolina Zambrano al (321) 375-6842 (punto habilitado especialmente para los residentes de la zona de St. Johns).

También la Fundación Estrella de Belén está recolectando donativos, para colaborar presiona aquí.

Guía detallada de donaciones: Medicamentos e insumos más necesitados

1. Medicamentos generales (Adultos)

Analgésicos y antiinflamatorios: Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno.

Protectores estomacales y antidiarreicos: Omeprazol, Loperamida.

Antihistamínicos: Loratadina, Cetirizina.

Descongestionantes nasales.

Antiparasitarios externos/internos: Albendazol.

Medicamentos antihipertensivos.

Vitaminas para adultos.

2. Medicamentos pediátricos

Acetaminofén e Ibuprofeno infantil.

Loratadina y Cetirizina pediátrica.

Antibióticos de uso pediátrico.

3. Cuidado de heridas y primeros auxilios

Cremas: para heridas, antimicóticas (antifúngicas) y para picaduras de insectos o golpes.

Gasas estériles.

Solución salina (0.9%).

Guantes desechables (de todos los tamaños).

Jeringas (de 10 cc y 20 cc).

4. Equipos médicos, agua y emergencias

Tensiómetros (monitores de presión arterial).

Glucómetros.

Pastillas purificadoras de agua (Aquatabs).

Cada aporte es fundamental en esta gran jornada de ayuda humanitaria. Se solicita a los donantes verificar que los medicamentos no estén vencidos y que la ropa se entregue limpia y en óptimas condiciones.

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