Centros de acopio en Jacksonville para ayuda a Venezuela

JACKSONVILLE, Fla. — La red de apoyo para las familias afectadas por los terremotos en Venezuela continúa expandiéndose en el noreste de Florida. Nuevos comercios y líderes comunitarios se han sumado como puntos oficiales de acopio, facilitando la recolección de insumos prioritarios como alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene personal, ropa en buen estado y alimentos para bebés.
A continuación, se detallan las ubicaciones oficiales actualizadas y los contactos disponibles para coordinar las entregas:
En Jacksonville:
- JAXVIPCLUB (Club de Emprendedores): 103 Century 21 Dr, Jacksonville, FL 32216. Contacto: Kenny García al (904) 514-9533.
- La Vinotinto Expres: 3813 University Blvd W, Jacksonville, FL. Contacto: Yohara (disponible todo el día).
- Shawarma Xpress: 8380 Baymeadows Rd #4, Jacksonville, FL 32256. Contacto: Jamin (disponible todo el día).
- Los Chamos Supermarket: Abierto para la recepción de víveres, ropa y artículos de primera necesidad.
- El Chamo Criollo Food Truck: Punto móvil habilitado para recibir suministros básicos directamente en el camión.
- El Chinchorro: 11041 Beach Blvd suite RS2, Jacksonville, FL 32246
En Orange Park:
- Gochas Latin Food: 930-D Blanding Blvd, Orange Park, FL. Contacto disponible todo el día.
En áreas vecinas (St. Augustine y St. Johns):
- St. Augustine: 21 Park Terrace Dr. Contacto: Luis Alejandro al (904) 896-2420.
- St. Johns: 212 Northbridge Ct. Contacto: Carolina Zambrano al (321) 375-6842 (punto habilitado especialmente para los residentes de la zona de St. Johns).
También la Fundación Estrella de Belén está recolectando donativos, para colaborar presiona aquí.
Guía detallada de donaciones: Medicamentos e insumos más necesitados
1. Medicamentos generales (Adultos)
- Analgésicos y antiinflamatorios: Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno.
- Protectores estomacales y antidiarreicos: Omeprazol, Loperamida.
- Antihistamínicos: Loratadina, Cetirizina.
- Descongestionantes nasales.
- Antiparasitarios externos/internos: Albendazol.
- Medicamentos antihipertensivos.
- Vitaminas para adultos.
2. Medicamentos pediátricos
- Acetaminofén e Ibuprofeno infantil.
- Loratadina y Cetirizina pediátrica.
- Antibióticos de uso pediátrico.
3. Cuidado de heridas y primeros auxilios
- Cremas: para heridas, antimicóticas (antifúngicas) y para picaduras de insectos o golpes.
- Gasas estériles.
- Solución salina (0.9%).
- Guantes desechables (de todos los tamaños).
- Jeringas (de 10 cc y 20 cc).
4. Equipos médicos, agua y emergencias
- Tensiómetros (monitores de presión arterial).
- Glucómetros.
- Pastillas purificadoras de agua (Aquatabs).
Cada aporte es fundamental en esta gran jornada de ayuda humanitaria. Se solicita a los donantes verificar que los medicamentos no estén vencidos y que la ropa se entregue limpia y en óptimas condiciones.
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