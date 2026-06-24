Inician las obras de nuevas viviendas para veteranos en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — En un esfuerzo por brindar estabilidad y dignidad a quienes han servido al país, líderes comunitarios y desarrolladores se reunieron en el oeste de Jacksonville para dar el primer picazo de Normandy Cove. Este nuevo complejo residencial de 144 unidades está diseñado especialmente para veteranos, militares en servicio activo y sus familias.

El proyecto busca aliviar la carga económica de la comunidad militar con opciones de alquiler adaptadas a diferentes presupuestos. Según explicó Jason Larson, vicepresidente del Grupo del Fideicomiso para el Desarrollo de Vivienda:

“Es una variedad de opciones de alquiler empezando con precios por debajo de los 500 dólares hasta más de 1,200 mensuales”.

Normandy Cove contará con modernos apartamentos de hasta tres habitaciones, destinados a residentes con ingresos entre el 30% y el 70% de la mediana de ingresos del área. La distribución de las unidades se ha planificado con un enfoque de alto impacto social:

50% de las unidades estarán estrictamente reservadas para veteranos y miembros activos de las fuerzas armadas.

5% de los apartamentos se destinarán de forma prioritaria a veteranos que actualmente se encuentran en situación de calle.

La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, enfatizó la deuda moral de la ciudad con este sector: “Ellos no deberían tener la preocupación de si pueden costear una vivienda después de haber servido a nuestro país”.

El complejo no solo ofrecerá un lugar donde vivir, sino también una red de seguridad. Organizaciones locales como Hope 4 Veterans operarán directamente en las instalaciones para conectar a los residentes con recursos esenciales.

Lynn Geiser, CEO de la organización, destacó la importancia de este acompañamiento: “Aquí acercamos recursos a las familias para ayudarlas a salir adelante. Muchas enfrentan desafíos y nuestro objetivo es conectarlas con servicios como consejería y otras herramientas de apoyo”.

Ubicado estratégicamente a pocas millas de la Estación Aérea Naval de Jacksonville, los desarrolladores ya proyectan el futuro del complejo. Se contempla una segunda fase que añadirá 99 unidades adicionales al proyecto.

Se espera que la primera fase de Normandy Cove abra oficialmente sus puertas en el otoño de 2027.

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