Sismos en Venezuela: más de 160 muertos y 900 heridos

La cifra de víctimas mortales tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela la noche del pasado miércoles ha ascendido de manera alarmante. Este jueves, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, informó que el número de fallecidos subió de 32 a 164, mientras que los heridos ya suman 971. Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno ha declarado oficialmente el estado de emergencia.

La zona costera de La Guaira, vecina a la capital, es la región más golpeada por el desastre. La mandataria describió la situación en el lugar como una “verdadera tragedia” debido al colapso de decenas de edificaciones.

“La Guaira se convierte en una zona de desastre”, subrayó Rodríguez.

0 of 11 Earthquake: A damaged building at Los Palos Grandes after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela. (Jesus Vargas/Getty Images) Earthquake: Rescuers search for victims in a collapsed building following an earthquake in Caracas. (MANAURE QUINTERO/AFP via Getty Images) Earthquake: First responders tend to a damaged building at Los Palos Grandes. (Jesus Vargas/Getty Images) Earthquake: A damaged apartment building is seen following an earthquake in Caracas. (MANAURE QUINTERO/AFP via Getty Images) Earthquake: People run into a Caracas street following an earthquake. (FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images) Earthquake: Police members and responders search for victims in a demolished building at Los Palos Grandes. (Edilzon Gamez/Getty Images) Earthquake: A Bancaribe bank in Caracas collapsed during an earthquake in Venezuela. (Juan BARRETO/AFP via Getty Images) Earthquake: Residents console each other after the earthquake in Venezuela. (MANAURE QUINTERO/AFP via Getty Images) Earthquake: Municipal police officers evacuate an injured victim from a collapsed building in Caracas. (JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) Earthquake: People stand in the rubble near a damaged building following an earthquake in Catia La Mar, Venezuela. (FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)

El USGS advierte un escenario catastrófico

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió un informe basado en modelos automáticos que proyecta un panorama mucho más devastador para los sismos, cuyas magnitudes fueron de 7.2 y 7.5.

Según el organismo técnico:

42 % de probabilidad de que las muertes se sitúen entre las 10,000 y las 100,000.

33 % de probabilidad de que la cifra final sea de entre 1,000 y 10,000 fallecidos.

17 % de probabilidad de que las víctimas superen las 100,000.

El USGS enfatizó que la alta vulnerabilidad de la infraestructura local, construida principalmente con mampostería de ladrillo sin armar y bloques de adobe, hace prever daños extensos que requerirán de una respuesta internacional a gran escala.

Respaldo y solidaridad de la comunidad internacional

Frente a la crisis, diversos líderes mundiales han manifestado su apoyo a Venezuela. A través de la red social X, Delcy Rodríguez agradeció el respaldo de la administración estadounidense de Donald Trump, quien prometió ayuda para sus “nuevos y grandes amigos”, así como una llamada de apoyo del Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

La mandataria interina también extendió su profundo agradecimiento a otros líderes globales que han ofrecido cooperación humanitaria y condolencias:

Italia: La primera ministra Giorgia Meloni manifestó su total disposición para brindar apoyo en este momento de dificultad.

India: El primer ministro Narendra Modi expresó su cercanía ante las graves consecuencias de los terremotos.

México: La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de solidaridad y ofrecimiento de ayuda.

Chile: El presidente José Antonio Kast puso a disposición apoyo humanitario y equipos de cooperación en labores de rescate.

Otros apoyos: Se sumaron los mensajes del presidente panameño José Raúl Mulino y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Las labores de rescate y remoción de escombros continúan de manera intensa en las regiones afectadas, mientras el apoyo internacional comienza a coordinarse para atender la emergencia en el territorio venezolano.

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