Páginas web ayudan a localizar a desaparecidos por sismos en Venezuela

El pánico y la angustia se han apoderado de miles de ciudadanos tras los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano. En medio de un balance oficial que ya registra 164 muertos y 971 heridos, la prioridad absoluta para las familias se ha volcado a una sola tarea: encontrar a los suyos. Ante la emergencia, las iniciativas digitales ciudadanas han tomado el liderazgo para canalizar la búsqueda de sobrevivientes.

Solidaridad digital en marcha

Usuarios de redes sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) lograron estructurar plataformas de asistencia en cuestión de horas. La iniciativa más destacada ha sido impulsada por Juan Carlos Viloria Doria, vicepresidente de la ONG ‘Venezolanos en Barranquilla’, quien anunció el lanzamiento de herramientas web clave para centralizar los reportes.

Los portales habilitados para la emergencia son:

“Si tú o alguien que conozcas necesita información de algún ser querido desaparecido por el terremoto en Venezuela, a través de esa página web, en una acción simple y muy valiosa, podrás reportar a esa persona que estás buscando”, explicó Viloria Doria, haciendo un llamado a unirse a esta cadena de solidaridad.

¿Cómo funcionan estas plataformas?

Los sitios web fueron diseñados de forma intuitiva para que cualquier persona pueda cargar o consultar información en tiempo real a través de dos opciones principales:

Botón ‘Reportar a alguien’: Permite registrar a una persona desaparecida ingresando datos críticos como el nombre completo, edad, una fotografía del rostro y el último lugar donde fue vista.

Permite registrar a una persona desaparecida ingresando datos críticos como el nombre completo, edad, una fotografía del rostro y el último lugar donde fue vista. Lista de ‘Localizados a salvo’: Un registro donde se actualiza el estado de quienes ya han sido encontrados, permitiendo a los familiares confirmar que sus seres queridos están fuera de peligro y detener la búsqueda activa.

Mientras las autoridades continúan las labores de rescate entre los escombros y gestionan un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción, estas plataformas se consolidan como el puente más rápido y eficiente para conectar a las familias en medio de la catástrefe.

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