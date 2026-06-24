Trump frena ley de vivienda para exigir prueba de ciudadanía al votar

WASHINGTON — En un giro inesperado que eleva la tensión en el Capitolio, el presidente Donald Trump canceló de forma abrupta la firma de un importante proyecto de ley bipartidista sobre vivienda. El mandatario condicionó su respaldo a la medida, afirmando que no la promulgará hasta que el Congreso apruebe la Ley SAVE America, una estricta reforma electoral que exige pruebas de ciudadanía para votar y que se ha convertido en el eje de su segundo mandato.

“La conferencia de prensa y la firma de hoy sobre vivienda quedan canceladas hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley SAVE America, que considero una emergencia nacional”, manifestó Trump a través de su red social, Truth Social, dejando en el aire si finalmente vetará la legislación de vivienda o si solo se trata de una táctica de presión.

Los pilares de la Ley SAVE America

La propuesta impulsada por la Casa Blanca busca endurecer significativamente los requisitos para participar en elecciones federales mediante cuatro ejes principales:

Reforma nacional: Modificaría el sistema de elecciones en los 50 estados.

Modificaría el sistema de elecciones en los 50 estados. Identificación estricta: Añadiría la obligación de presentar pruebas de ciudadanía y un documento de identidad de votante.

Añadiría la obligación de presentar pruebas de ciudadanía y un documento de identidad de votante. Restricciones al voto por correo: Limitaría o regularía de forma estricta esta modalidad de sufragio.

Limitaría o regularía de forma estricta esta modalidad de sufragio. Depuración de padrones: Obligaría a los estados a revisar y limpiar los registros electorales con mayor frecuencia.

Pese a la insistencia presidencial, el liderazgo republicano admite que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la Ley SAVE America debido a la firme oposición demócrata y a la negativa interna de eliminar el filibusterismo (la regla de obstrucción legislativa que requiere una mayoría calificada de 60 votos en el Senado).

Un logro bipartidista en riesgo

La decisión de Trump congela un proyecto de vivienda que fue aprobado esta semana por amplias mayorías en ambas cámaras. La reforma busca reducir el costo de vida mediante el estímulo a la construcción de viviendas y la prohibición de que grandes inversionistas corporativos compren casas unifamiliares.

Para los legisladores republicanos, esta ley representaba un triunfo electoral clave de cara a los comicios de noviembre, especialmente para contrarrestar el descontento ciudadano por el alza de la gasolina derivado de la guerra con Irán.

Sin embargo, Trump minimizó el impacto del acuerdo pocas horas antes de suspender el evento, calificándolo en sus redes como un asunto de “menor importancia” comparado con la seguridad de los padrones electorales.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.