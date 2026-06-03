Electrocardiogramas obligatorios para estudiantes en Florida

Jacksonville, Fla. — La organización Who We Play For realizó una demostración sobre el examen médico que será obligatorio a partir del 1 de julio, para los estudiantes de secundaria que practican alguna disciplina deportiva en las escuelas de Florida.

Según esta organización, el paro cardíaco repentino es la principal causa de muerte entre los estudiantes deportistas y la principal causa médica de fallecimiento dentro de los planteles escolares.

La nueva ley de Florida SB 1070, conocida como la ley de la segunda oportunidad, convierte a Florida en el primer estado en exigir una evaluación de electrocardiograma para los estudiantes de secundaria antes de competir.

Demostración de electrocardiograma La organización Who We Play For realizó una demostración sobre el examen médico que será obligatorio a partir del 1 de julio, para los estudiantes de secundaria que practican alguna disciplina deportiva en las escuelas de Florida

Christian y Jennifer, padres de uno de los sobrevivientes de este padecimiento que afecta cada vez más a la gente joven, dijeron que nunca se imaginaron que pasarían por esto.

“Absolutamente no teníamos idea, quiero decir, no creo haber oído nunca la palabra paro cardíaco, ambos trabajamos en el sector médico, somos veterinarios, esto no es un problema que afecte mucho a las mascotas, pero estaba completamente fuera de nuestro radar hasta que sucedió,” declararon.

Existen excepciones médicas o religiosas, documentadas por un profesional médico, como todo instrumento legal, pero la salud de los hijos está de por medio.

La pareja se ha documentado suficientemente sobre el tema luego de vivir la experiencia.

“Aproximadamente 23,000 niños sufren un paro cardíaco repentino cada año en Estados Unidos y no se habla de ello. Se puede prevenir, tuvimos suerte de que nuestro hijo sobreviviera, pero obviamente hemos pasado por mucho.

Si hubiéramos podido hacer algo con anticipación y tratarlo, habría sido mucho mejor.

Una prueba de detección vale la pena, es una prueba sencilla, sólo 5 minutos lleva hacerse un electrocardiograma, ” enfatizaron los padres.

Varias organizaciones y dependencias de salud llevarán a cabo una serie de eventos comunitarios de detección cardíaca temprana, gratuitos o de bajo costo, para acercar esta solución a las familias de los condados Duval, St. John’s y Nassau.

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