Escuelas primarias del condado de Duval contarán con un sistema para detectar armas

JACKSONVILLE, Fla. — La Junta Escolar del Condado Duval ha dado un paso firme en el reforzamiento de la seguridad estudiantil al aprobar un contrato de dos millones de dólares para la instalación de sistemas de detección de armas en 30 escuelas primarias de la región. El despliegue de esta tecnología está programado para implementarse de cara al año escolar 2026-2027.

Esta medida no es nueva en el condado; se trata de los mismos sistemas de escaneo tecnológico que se instalaron con éxito en todas las escuelas secundarias de Duval durante el ciclo escolar que acaba de concluir, demostrando una efectividad que ahora se busca replicar con los estudiantes más jóvenes.

CAPACITACIÓN Y AJUSTES EN LA RUTINA ESCOLAR

La implementación de estos dispositivos transformará la entrada diaria a los planteles. Al tratarse de tecnología ultrasensible, las autoridades advirtieron que ciertos objetos cotidianos podrían activar alertas falsas y requerir una revisión secundaria. Entre estos objetos se encuentran:

Computadoras portátiles y tabletas.

Estuches metálicos para anteojos.

Paraguas.

Loncheras metálicas.

Para garantizar un proceso ágil y respetuoso, los agentes de la Policía Escolar de Duval, el personal de seguridad y los equipos directivos de cada plantel recibirán una capacitación exhaustiva para operar el sistema de manera eficiente.

VOCES OFICIALES Y APOYO DE LA COMUNIDAD

El jefe de la Policía Escolar del Condado de Duval, Jackson Short, defendió la expansión del programa argumentando la igualdad de condiciones en seguridad para todo el alumnado:

“Los estudiantes y el personal de nuestras escuelas primarias merecen el mismo nivel de seguridad que se ofrece en nuestras escuelas secundarias. Al incorporar tecnología de detección de armas en nuestras escuelas primarias, nos mantenemos fieles a uno de nuestros valores fundamentales: la seguridad de los estudiantes y el personal”.

Asimismo, Short pidió paciencia a las familias locales durante el arranque del proyecto, reconociendo que existirá un periodo de adaptación ineludible mientras la comunidad escolar se familiariza con los nuevos protocolos de acceso.

Por su parte, la comunidad de padres de familia ha recibido la noticia con optimismo y alivio. Jorge Sotomayor, padre de familia del condado, expresó el sentir de muchos hogares:

“Es algo que va a aumentar la seguridad de nuestros niños, pues se ha visto alrededor de todo el país toda la locura que está pasando por falta de seguridad en las escuelas, y eso es un sentimiento más de tranquilidad para nosotros los padres de familia”.

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?

Aunque la Junta Escolar aún no ha revelado la lista oficial de las 30 escuelas primarias que recibirán los primeros sistemas de detección, las autoridades escolares aseguraron que las familias de los planteles seleccionados serán notificadas de manera previa y oportuna antes del inicio del programa en cada instalación.

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