¿Está TikTok alimentando el vapeo en adolescentes?

Jacksonville, Fla. — Algunos videos en redes sociales muestran cómo obtener vapeadores ilícitos. Ante este panorama, los expertos advierten sobre el serio riesgo de salud que esto representa para los menores de edad.

“Alrededor del 80 % de los vaporizadores aquí en estados unidos son ilegales, frente al 20 % que son legales”. — Herbert Wan, Especialista en formación avanzada en toxicología y medicina de emergencias

Muchos de estos vapeadores llegan a manos de menores, aumentando la preocupación cuando se trata de productos ilícitos.

“Algunos de estos productos se envían desde otros países donde no se aplican pruebas rigurosas o que no enumeran todos los ingredientes contenidos”. — Herbert Wan, Especialista en formación avanzada en toxicología y medicina de emergencias

Investigaciones revelan que casi 2 de cada 10 estudiantes de secundaria usan cigarrillos electrónicos. Para muchos jóvenes, estos productos no solo se han convertido en algo fácil de conseguir, sino también en objetos más llamativos.

“Ahora vemos que los vaporizadores se fabrican en todo tipo de formas y tamaños. Se están comercializando de manera que atraen a los niños, mediante los sabores, las formas, los colores, los juegos y la conectividad bluetooth”. — Michael McCormick, Centro de Información sobre Envenenamiento

Estudios recientes señalan que los algoritmos de redes sociales como TikTok exponen constantemente a los jóvenes a contenido sobre vapeo, el cual ya acumula más de 478 millones de visualizaciones.

“A veces vienen disfrazados con retos con entretenimiento que les encantan los jóvenes, y creo que pues ahí las plataformas toman ventaja de esa curiosidad del jovencito”. — Experto de Seguridad Cibernética

Ante esto, existen herramientas como Family Pairing (Sincronización Familiar) las cuales ayudan a mitigar estos riesgos.

“Permiten los padres pueden vincular su cuenta con la del menor. Es muy importante ¿no?. Para así poder monitorear, inclusive, activar modo restringido, manejar filtros de palabras." — Feli Michaca, Experto

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