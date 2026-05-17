‘Este es tu día’: atletas reaccionan tras concluir el primer Ironman de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Cientos de atletas de resistencia de todo el mundo llegaron a Jacksonville para participar en el primer triatlón Ironman en la historia de la ciudad, que oficialmente terminó a la 1:30 de la madrugada del domingo.

El exigente evento llevó a los competidores al límite con una natación de 2.4 millas, un recorrido de 112 millas en bicicleta y una maratón de 26.2 millas, además de provocar fuertes retrasos en el tráfico para residentes locales.

Pero la mañana después de la carrera, muchos atletas coincidieron en algo: la energía y el apoyo de la comunidad de Jacksonville fue lo que más les impactó.

Para Tami Meyer, residente de Kansas City, esta carrera representó completar su Ironman número 13. Antes del evento, Meyer dijo que esperaba con entusiasmo cruzar la meta.

Finalmente, completó el recorrido en menos de 15 horas y describió la experiencia como algo muy emocional.

“Es una mezcla de sentimientos, ¿verdad?”, dijo Meyer. “Porque entrenas y entrenas, y te preparas para alcanzar esta meta”.

Los atletas dijeron que el apoyo de los espectadores a lo largo de Jacksonville los ayudó a superar los momentos más difíciles de la competencia.

El atleta Dayle Peabody recordó un momento que casi lo hizo llorar.

“Un hombre me dijo: ‘Este es tu día’, y casi me pongo a llorar”, contó Peabody. “Fue algo realmente bonito”.

Otros dijeron que el entusiasmo de la ciudad nunca bajó.

“La ciudad se hizo presente, había mucha gente animando, así que había mucha energía que ayudó a todos”, dijo el atleta Preston Price.

La competidora Erin Cantwell estuvo de acuerdo y describió a los espectadores como personas llenas de ánimo.

“Nos estuvieron motivando en cada milla y no podríamos estar más felices”, dijo Cantwell.

El evento a gran escala también provocó congestión vehicular en varias zonas de Jacksonville. Los atletas reconocieron el inconveniente, pero dijeron agradecer la paciencia de los conductores.

“Había muchísimos carros detenidos en el tráfico”, dijo el atleta Caleb Pierce. “Pero la gente nos gritaba desde los carros, estaban súper contentos por nosotros, apoyándonos”.

Cantwell también mostró empatía por los conductores afectados por el tráfico del día de la carrera.

“Me sentía mal por ellos, pero fueron muy considerados con los ciclistas”, dijo.

Ahora que el primer Ironman de Jacksonville ya terminó, tanto atletas como residentes reflexionan sobre lo que muchos describieron como un exitoso debut de este evento internacional en la ciudad.

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