Telemundo confirma Mundial 2026; Rays y Ohtani también dan de qué hablar

Jacksonville, Fla. — Si ya estás contando los días para el Mundial 2026, ya hay detalles sobre dónde podrás verlo. Telemundo Jacksonville transmitirá 92 de los 104 partidos del torneo en vivo y en español, mientras que los encuentros también estarán disponibles por Peacock.

En inglés, FOX30 tendrá 70 partidos, según información compartida por Telemundo. El Mundial arranca el 11 de junio de 2026.

Mientras tanto, los Tampa Bay Rays podrían estar un paso más cerca de una nueva casa.

Según AP News, el equipo, el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa anunciaron un acuerdo preliminar de 2.3 billones de dólares para construir un nuevo estadio cerca del hogar de los Buccaneers y del complejo de entrenamiento primaveral de los Yankees.

El proyecto incluiría dinero público y privado, además de un área de entretenimiento y cambios al campus de Hillsborough College. La propuesta todavía no es definitiva y funcionarios locales votarán la próxima semana.

Y mientras los Rays piensan en el futuro, Shohei Ohtani sigue haciendo de las suyas… pero desde la loma. Según MLB.com, la estrella de los Dodgers lanzó siete entradas sin permitir carreras y ponchó a ocho en la victoria ante los Giants.

El japonés continúa perfilándose como uno de los favoritos al premio Cy Young, que reconoce al mejor lanzador de la temporada.

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