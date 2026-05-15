Incidente de violencia doméstica escala a toma de rehenes y tiroteo con las autoridades

Jacksonville, Fla. — Una llamada por violencia doméstica terminó en una situación de alta tensión el pasado jueves en East Arlington, donde una madre y su bebé de solo nueve meses fueron mantenidos como rehenes durante horas antes de que el sospechoso fuera herido y detenido por las autoridades.

El incidente comenzó antes del mediodía en una vivienda de Eberly Drive. Según los informes policiales, una mujer denunció haber sido agredida por su pareja, identificado como Marcus Delay. Aunque el sospechoso huyó antes de la llegada de los oficiales, regresó por la tarde para atrincherarse con las víctimas.

Tras horas de angustia, alrededor de las 10:00 p. m., la madre logró escapar con su hijo en brazos hacia una zona boscosa cercana, desde donde llamó de inmediato al 911.

Vecinos del sector aseguraron que, a pesar del poco tiempo que el sospechoso llevaba residiendo en el área, su comportamiento ya había generado preocupación.

“Bueno, yo sabía que él solo llevaba dos meses aquí. Y todos los días pasaba algo. Ya me imaginaba que, de una forma u otra, su estadía iba a ser corta”, relató un residente de la zona que prefirió mantener el anonimato.

Otro de los testigos describió el momento exacto de la huida de la víctima: “Vi a su novia, me parece. Ella estaba caminando por el bosque y a lo largo de la cerca, y oí al bebé. Supongo que llevaba al bebé en brazos”.

La Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) informó que el sospechoso disparó un rifle al aire antes de adentrarse en el bosque en busca de la mujer. Mientras los agentes se comunicaban con la víctima por teléfono, escucharon a Delay gritar que los mataría a todos.

El funcionario de JSO, Michael Paul, detalló en una conferencia de prensa la gravedad de la situación y los antecedentes del implicado.

“Marcus Delay es un hombre blanco, nacido en octubre de 1995. No cuenta con antecedentes de arrestos locales, pero sí tiene una orden judicial por un delito grave pendiente en el estado de Oklahoma”, explicó el jefe policial.

El desenlace ocurrió cuando Delay escuchó ruidos en la maleza y avanzó decididamente hacia la posición de los agentes y de la madre, apuntándoles directamente con su arma de fuego.

“Tenemos a dos agentes que dispararon sus armas contra el sospechoso. El hombre resultó herido y fue detenido”, confirmó Paul.

Afortunadamente, tanto la madre como el bebé resultaron ilesos físicamente, aunque la comunidad permanece consternada. Los vecinos expresaron su solidaridad y manifestaron que esperan que ambos puedan recuperarse pronto de esta traumática experiencia.

Con este caso, las estadísticas locales se elevan, marcando el décimo incidente de tiroteo en el que se ve involucrado un oficial en Jacksonville en lo que va del año.

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