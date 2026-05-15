Todo listo para el IRONMAN Jacksonville

Cuenta regresiva para el evento del que todos están hablando, el IRONMAN, la famosa competencia de larga distancia que se celebra por primera vez en la ciudad de Jacksonville.

Más de 1,500 atletas de unos 39 países están listos para dar la partida.

Tony Lugo, uno de los portavoces del evento dijo que los residentes de Jacksonville van a estar experimentando un día de deportes, de emociones, que va a ser espectacular y aprovechó para invitar a todos a la línea de meta, ubicada en el Riverfront Plaza, este sábado desde las siete y treinta de la mañana que comienza la carrera.

Algunos competidores dijeron que tienen una mezcla de emociones en las horas previas al evento, como Gabe Carena, una argentina que compite por primera vez en el IROMAN full, por la distancia que tiene el circuito.

Héctor Campos, un venezolano residente en Miami, puso todo en manos de Dios, “que no pase nada, porque, por más que sea nos exponemos mucho”.

El concejal de la ciudad Raúl Arias, no sólo apoyó activamente el desarrollo del evento, sino que también pondrá a prueba su capacidad física, ya que entrenó durante seis meses y cree que podrá completar el circuito en unas 12 horas de las 16 que tiene de límite la prueba, destacando la dificultad del evento.

“Va a ser bien difícil y con este sol y calor que hay lo hace más difícil”, comentó Arias.

El portavoz del IRONMAN Jacksonville afirmó que la ciudad gana siendo la sede de la competencia.

“El impacto económico es millonario, el atleta que viene a Jacksonville no viene sólo, la mayoría de los atletas vienen con dos o tres personas, por supuesto, esa gente tiene que comer, los que están visitando necesitan rentar carro, rentar hoteles, así que el impacto económico es grandísimo,” declaró el concejal.

El IRONMAN se celebrará durante tres años consecutivos en nuestra ciudad y la expectativa es creciente por el debut que se dará en cuestión de horas.

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