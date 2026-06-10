Investigan la muerte de un trabajador atrapado bajo un camión en Jacksonville

JACKSONVILLE, Florida – Las autoridades locales y federales han iniciado una investigación exhaustiva tras el trágico fallecimiento de un trabajador, quien perdió la vida la mañana de este martes tras quedar atrapado por un camión de carga en su lugar de empleo.

La Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO), en coordinación con el personal de la Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), lidera las indagatorias para esclarecer las causas del siniestro.

La alerta inicial se recibió alrededor de las 10:00 a.m. a través de la línea de emergencias, informando sobre un grave accidente en las instalaciones laborales. Al llegar al lugar, el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville declaró a la víctima sin signos vitales.

De inmediato, varias unidades de la policía establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la escena. La Unidad de Homicidios de JSO asumió el control del caso y comenzó a tomar declaraciones de los testigos presentes.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según las declaraciones del sargento Steve Rudlaff, de la Unidad de Homicidios de JSO, la versión preliminar de los hechos apunta a un fallo en el posicionamiento del vehículo:

La actividad: La víctima, un empleado de la compañía, se encontraba trabajando en la cabina de un camión de carga.

La víctima, un empleado de la compañía, se encontraba trabajando en la cabina de un camión de carga. La maniobra: El vehículo estaba siendo colocado en un sistema de elevación motorizado.

El vehículo estaba siendo colocado en un sistema de elevación motorizado. El desencadenante: En un momento dado, la cabina se desplazó inesperadamente y cayó.

En un momento dado, la cabina se desplazó inesperadamente y cayó. El desenlace: El movimiento provocó que el trabajador quedara fatalmente atrapado entre el sistema de elevación y la propia cabina del camión.

“Es muy temprano para determinarlo”, señaló el sargento Rudlaff al ser cuestionado sobre si el incidente se debió a un fallo mecánico o a un error humano. Las autoridades enfatizaron que la investigación se encuentra en su etapa inicial.

Historial de la empresa

A pesar de la gravedad del incidente, los registros oficiales de OSHA revelan que este es el primer accidente mortal que se registra en estas instalaciones. Las inspecciones y peritajes continuarán en los próximos días para determinar si se cumplían los protocolos de seguridad requeridos.

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