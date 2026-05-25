Jacksonville añade 4 nombres al Muro Conmemorativo de Veteranos en ‘Memorial Day

JACKSONVILLE, Fla. — El lunes, cuatro nuevos nombres de veteranos fallecidos fueron añadidos al Muro Conmemorativo de Veteranos en Jacksonville durante una ceremonia de observación del Día de los Caídos.

Desde funcionarios del gobierno hasta familias Gold Star y miembros del servicio militar activo se reunieron para honrar a quienes hicieron el máximo sacrificio.

El evento se llevó a cabo junto al estadio de los Jaguars, en el Muro Conmemorativo de Veteranos. El monumento, de 31 años de antigüedad, sirve como tributo a más de 1,700 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del área de Jacksonville que murieron desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra contra el Terrorismo.

El monumento de granito negro, de 65 pies de largo, es el segundo muro conmemorativo más grande de la nación, detrás del Monumento a los Veteranos de Vietnam en Washington, D.C. También sirve como fondo para la antorcha de la Llama Eterna.

Fue una mañana llena de homenajes. Los honores para los veteranos caídos incluyeron un sobrevuelo de aviones militares, una salva de 21 disparos, una guardia de honor, la presentación de los colores, “Amazing Grace” interpretada con gaitas y “TAPS” tocada en trompeta.

“Hoy añadimos cuatro nombres a este sagrado muro, décadas después de su sacrificio. Este muro es más que piedra. Es un monumento vivo. Es una prueba de que el honor que merece cada soldado caído exige una veneración interminable”, dijo la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan.

Kevin Wood dijo que el nombre de su padre, George Wood, fue añadido al muro hace años. Su padre murió en la década de 1970 durante la era de la Guerra de Vietnam.

“Esta es la cuarta vez que venimos desde que pusieron el nombre de mi padre en el muro, así que es una bonita experiencia venir y ver a otros Marines y miembros de las Fuerzas Armadas salir y apoyarnos”, dijo Wood.