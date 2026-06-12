Las carreteras más mortales de Jacksonville: ¿cruzas alguna a diario?

Jacksonville, Fla. — La historia se repite una y otra vez en las autopistas de nuestra ciudad, transformando los trayectos diarios en escenarios de tragedia. Las fatalidades en las carreteras de Jacksonville, especialmente en las vías rápidas, van en franco ascenso; una tendencia alarmante que refleja lo inseguras que se han vuelto las calles.

La crisis en el asfalto local se hizo evidente en las últimas horas. Al cierre de este reporte, se contabilizaban 6 accidentes con dos nuevas fatalidades en menos de 24 horas. La mayoría de ellos se concentraron en la Interestatal 95 y la I-295, consolidadas como las carreteras de mayor riesgo en nuestra área metropolitana.

Distracción y velocidad: los enemigos silenciosos en el asfalto

Detrás de estos números se esconden conductas humanas que pueden prevenirse. Las autoridades insisten en que el exceso de velocidad y el descuido al manejar están entre las principales causas de esta alta siniestralidad.

“Sólo un segundo es todo lo que necesitas sin mirar la carretera para que un peatón camine frente a ti o la persona frente a ti se detenga”, advirtió Migdalisis García, oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).

García se refiere al peligro inminente de la conducción distraída, un factor crítico en puntos negros ya identificados por la comunidad, como los cruces de Blanding Boulevard o la transitada 103rd Street.

Las estadísticas del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) respaldan la gravedad de la situación en la región: en lo que va del año se registran cerca de 9,000 accidentes, los cuales han dejado 6,232 heridos y 67 personas fallecidas.

La policía de Jacksonville intensifica operativos

Ante esta ola de incidentes, la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO) y la FHP invierten diariamente tiempo y recursos en patrullajes exclusivos para intentar frenar el impacto en el asfalto.

“Nosotros siempre estamos arriba de eso, tenemos operaciones y diferentes oficiales en diferentes lugares y sabemos que hay áreas de accidentes que son altas”, explicó Max Morel, portavoz de la JSO.

El peligro del alcohol al volante

Además de la velocidad y el teléfono, los conductores bajo los efectos del alcohol o sustancias intoxicantes siguen siendo una de las mayores preocupaciones para la policía local, especialmente durante las noches de fin de semana.

El portavoz Morel hizo un llamado directo a la responsabilidad comunitaria para evitar que las salidas terminen en el hospital o la morgue: “Si vas a salir de noche, por favor, disfruta la noche, ten un buen tiempo, pero al fin de la noche utilicen un servicio de un vehículo que los recoja”.

Pese a los intensos operativos, las autoridades locales recuerdan que las patrullas tienen un límite. Al final del día, es la prudencia de cada conductor detrás del volante lo único que puede marcar la diferencia para no seguir lamentando la pérdida de vidas en Jacksonville.

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