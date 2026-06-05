Mujer relata momento que vivió y levantó las alertas en Jacksonville Beach

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — Videos compartidos en redes sociales están generando preocupación entre residentes de Jacksonville Beach, luego de que varias mujeres relataran experiencias que interpretaron como situaciones sospechosas mientras realizaban actividades cotidianas.

Uno de los testimonios más difundidos es el de Francesca Vandersluis, quien publicó un video describiendo un encuentro que la hizo sentir insegura mientras compraba en una tienda de Jacksonville Beach.

“Noté que él estaba observando y recorriendo la tienda con la mirada. Eso me hizo pensar que me estaba buscando”, relató Vandersluis en la publicación de TikTok .

Según su relato, un hombre desconocido la observaba de manera insistente mientras recorría el establecimiento. La mujer explicó que, al sentirse incómoda, decidió permanecer en la sección de ropa femenina y contactar a un familiar. Al salir de la tienda, aseguró haber visto a otros dos hombres que, según su percepción, parecían estar coordinados y observando sus movimientos.

“Me sentí nerviosa de decir algo porque pensé que tal vez yo era quien estaba interpretando mal la situación”, comentó.

Aunque no existe evidencia pública que confirme que el incidente estuviera relacionado con un intento de secuestro o tráfico de personas, Vandersluis afirmó que decidió compartir su experiencia para alertar a otros miembros de la comunidad sobre la importancia de mantenerse atentos a su entorno.

La preocupación surge casi un mes después de que agencias de seguridad llevaran a cabo un operativo encubierto contra la prostitución en Jacksonville Beach. Durante esa investigación, las autoridades informaron haber identificado y asistido a varias presuntas víctimas de trata de personas.

“Fue una operación en la que pudimos rescatar a algunas víctimas de tráfico humano”, explicó el oficial Max Morel, portavoz de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO).

Ante la creciente atención que estos videos han recibido en redes sociales, Morel señaló que las autoridades continúan investigando activamente delitos relacionados con la trata de personas y exhortó a la comunidad a reportar cualquier comportamiento sospechoso.

“Siempre estamos trabajando activamente para detener estos delitos”, afirmó.

Las autoridades recomiendan a los residentes confiar en sus instintos, mantenerse alerta en espacios públicos y comunicarse con las fuerzas del orden si sienten que alguien los está siguiendo o acosando.

“Si alguien lo está siguiendo de cualquier manera, incluso de forma digital, llámenos”, indicó Morel.

La JSO recuerda a la comunidad que cualquier situación sospechosa puede reportarse a través de sus líneas de emergencia y no emergencia.

Por su parte, Vandersluis espera que compartir su experiencia ayude a otras personas a reconocer posibles señales de alerta.

“La comunidad de Jacksonville Beach es bastante pequeña y unida. Espero que al publicarlo otras personas puedan estar más conscientes y atentas cuando estén fuera de casa”, expresó.

Si se encuentra en un situación peligrosa llame al 911 para emergencias o al 904-630-0500 para el despacho de no emergencias de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO). Otros números importantes de la JSO incluyen: Información general: 904-630-7600.

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